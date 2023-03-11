89歲翁「飛越」養老院 困8米高坡下不來 背後原因令人淚下

救援人員救下九旬老人。(取材自環球網)

罹患阿茲海默症 的89歲台州老人畢大伯，日前從他居住的養老院 裡失蹤，工作人員們將整個養老院所有的房間都找了個遍，最後在後山找到畢大伯，他被困在山坡上8米處；事後詢問老人為何出走，畢大伯說，「想家了，但是大門出不去，發現養老院有個後門。」

環球網報導，臨海古城派出所值班民警許浩日前接到報案電話，立刻趕到畢大伯受困的養老院後山。這是一處陡峭的山坡，爬上去並不容易，下來則更加危險。老人被發現時，正位於山坡上8米處，下面的坡很陡，老人踩在一處微微突出的土墩上，非常危險。

因為地形的原因，工作人員們難以施救，為了老人不至於跌落，一位女護工也爬上了坡，在靠近老人的位置，用一隻手托住老人的身體，另一隻手則抓住身邊的一個草叢。

許浩說，「我趕到的時候，他們還在山坡上，遠遠看護工臉色都已經漲得通紅，體力快要跟不上了。」老人畢竟年紀大了，在陡峭的山坡上直接救援困難重重，而且很可能和老人一起滾落坡下。於是許浩想了個辦法，先爬上山頭，然後從上面拉住老人，保證老人安全後，再一步步往下挪動；但當他們爬上坡頂卻發現，頂上立著一堵2.3米左右的牆，留給他們施展救援的空間非常狹小，民警自己想下去也變得非常艱難。

許浩趕緊打給消防隊，帶著一架救援梯，火速趕來現場，最後花了1小時時間成功將畢大伯救了下來。

據報導，養老院的護工表示，畢大伯一個月前剛剛入住養老院的，患有阿茲海默症，因家裡無人照料，只好將他送到這裡。民警問畢大伯為什麼要冒著危險爬到山坡上？老人說他想家了，但是大門出不去，後來發現養老院有個後門。當天下午，他趁著工作人員忙碌的間隙，偷偷從後門出去，爬上這個山坡。不過，爬上山坡之後，他發現上面有牆，根本出不去，於是就想往下爬，結果山坡太陡峭，自己根本下不來，就抱著一棵樹，大聲呼救。

養老院也趕緊通知老人的家屬，畢大伯的兒子和媳婦匆忙趕來，滿是感激。他們說會增加來看望老人的次數，多陪陪他，讓他能在這裡安心下來。