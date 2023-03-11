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房主曬幼童坐空蕩蕩新家 獲品牌「隨禮」 網友：全網最佳錦鯉

中國新聞組／北京11日電
網友曬空蕩新家。（視頻截圖）
網友曬空蕩新家。（視頻截圖）

一名網友房子新裝修，空蕩蕩的客廳中沒有沙發和電視櫃，拍了個視頻自嘲「下個月發了工資買沙發給娃」，沒想到意外走紅，引來各大品牌方「隨禮」，引發有網友極度羨慕。

極目新聞報導，視頻顯示，，一名幼童坐在空蕩蕩客廳的小板凳上看電視。房主還配文稱：「越窮，空間越大，下個月發工資了就給你買沙發，先湊合坐。」短短幾天，這段視頻在網上點讚量過百萬，而該網友的社交帳號粉絲量也達到了4.8萬。隨之而來的，是各大品牌方的瘋狂「投餵」，要求送床墊、吸塵器、投影儀、廚具、零食等，甚至還有廠家準備送滅火器。

據報導，房主已更新四條視頻，曬出了四家品牌方所送的物品，並將視頻命名為「網友和品牌方攢的家」。在評論區，還陸續有各大品牌留言，想要「隨份子」。

當事人在其社交帳號回應稱，一開始發布「寶寶坐椅子上看電視下個月買沙發」的視頻，只是想記錄下生活，沒想到熱度這麼高。後來，有很多網友還有各大品牌都來送祝福和贊助，有家具、電器、牛奶、零食等等。謝謝各位網友和品牌方，之後發的感謝視頻，只是單純地想感謝一下，「日子總歸要回歸平靜，以後還是依舊給大家更新我們的日常。總之都在慢慢變好，兩年前剛結婚的時候，我們還在負債，現在比之前已經好很多了。在這裡真心祝福大家，未來很明朗，好運在路上。」

一家已經「隨禮」的糖果品牌工作人員表示，他們刷到上述房主的視頻後，已向其寄送產品，主要包括禮盒、喜糖和兒童零食禮包，總價值約300元，「昨天安排的，今天發出，寄這些東西就是想給寶寶送些吃的。另外，就是想著趁喬遷新居之際送些喜糖。」

另一品牌方工作人員表示，在網上看到視頻後，他們就通過官方帳號與該網友私信表示願送禮品，後來當事人發來了郵寄地址。「我們送的禮品包括一個冰箱貼、兩個手提袋還有一個保溫杯。」該工作人員說，送這些禮品主要是想讓當事人裝飾下新居。

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