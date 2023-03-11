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TikTok再遭圍堵 比利時政府、丹麥廣播公司都禁用

中國新聞組／北京11日電
比利時首相10日表示，出於對網路安全、隱私和虛假信息的擔憂，比利時將禁止在政府手機上使用TikTok。（取材自Pixabay圖庫）
比利時首相10日表示，出於對網路安全、隱私和虛假信息的擔憂，比利時將禁止在政府手機上使用TikTok。（取材自Pixabay圖庫）

比利時首相10日表示，出於對網路安全、隱私和虛假信息的擔憂，比利時將禁止在政府手機上使用TikTok，歐洲其他當局、美國和加拿大最近也採取了類似行動。另外，丹麥廣播公司也建議員工別用公務機玩TikTok。

美聯社報導，首相德克魯(Alexander de Croo)的網頁上的一則訊息表示，TikTo將被暫時禁止在比利時聯邦政府擁有或支付的設備上使用，為期至少六個月。

TikTok沒有立即回應置評請求。該平台是中國短視頻分享平台抖音的海外版，由中國字節跳動公司所有。TikTok長期以來一直堅稱他們不與中國政府共享數據，其數據也不存儲在中國。

另外，英國廣播公司（BBC）報導，丹麥的公共廣播電台及電視台「丹麥廣播公司」（DR）基於安全考量，建議員工不要在公務手機上使用TikTok。

丹麥廣播公司表示，這項決定是依循丹麥網路安全中心（Centre for Cyber Security）的安全審查和警告。

需要使用TikTok進行研究的記者現在必須申請許可，才可以使用被員工稱作「TikTok手機」的專用手機。

丹麥廣播公司是第一家發布這類建議的新聞機構。

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