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中國再開放40國出境團隊旅遊 仍無美日韓

中國新聞組／北京11日電
圖為2月10日，福建恢復「港澳入出境遊首發團」啟動儀式在福州機場國際航站樓大廳舉行。（中新社）
圖為2月10日，福建恢復「港澳入出境遊首發團」啟動儀式在福州機場國際航站樓大廳舉行。（中新社）

本報系聯合報報導，中國文旅部10日公布第2批恢復出境團隊旅遊國家名單，共有法國、西班牙、義大利、越南等涵蓋5大洲40個國家，但日本南韓、澳洲、美國、台灣仍未開放。

中國在迄今兩批名單中也沒有港澳，但中國民眾已經可以前往港澳旅遊原因是，中國國務院已於2月3日發布「關於全面恢復內地與港澳人員往來的通知」，全面恢復中國與港澳的人員往來。

根據中國文旅部公告，3月15日起，試點恢復中國全國旅行社及線上旅遊企業經營中國公民赴有關國家（第二批）出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。

第二批國家名單包括：尼泊爾、汶萊、越南、蒙古、伊朗、約旦、坦尚尼亞、納米比亞、模里西斯、辛巴威、烏干達、尚比亞、塞內加爾、哈薩克、烏茲別克、喬治亞、亞塞拜然、亞美尼亞、塞爾維亞、克羅埃西亞、法國、希臘、西班牙、冰島、阿爾巴尼亞、義大利、丹麥、葡萄牙、斯洛維尼亞、萬那杜、東加、薩摩亞、巴西、智利、烏拉圭、巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、多米尼克、巴哈馬。

中央社報導，中國文旅部明定，旅行社及線上旅遊企業不得違反時間安排或「超出國家名單範圍」，辦理出境團隊旅遊和機加酒業務。

中國2月6日率先恢復泰國、印尼、新加坡、菲律賓、馬來西亞等20個國家出境旅遊團業務。截至目前，已開放60個國家。

南韓、日本此前對自中國入境人士實施新冠防疫限制，曾引發中國報復祭出對等措施。

南韓8日宣布，3月11日起全面解除自中國入境員的防疫限制措施；日本1日起也放寬自中國入境人員的防疫措施，目前只需提交入境72小時內核酸陰性證明。但是南韓、日本10日仍未獲開放。

2019年疫情前，中國大陸旅客出境旅遊人次最多的十個國家當中，日本、南韓、澳洲、美國與台灣迄今未開放。

南韓 日本 防疫

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