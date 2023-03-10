購車最高補貼9萬 網喊「到湖北搶車」 銷售：已賣光

湖北省多家車企推出購車補貼，有車款補貼9萬人民幣。（取材自南方Plus）

湖北省近日聯合了多家車企推出購車補貼，包括「東風系」品牌如東風本田 、東風日產、東風雪鐵龍等。其中東風雪鐵龍C6獲得政府加企業綜合補貼高達9萬元（人民幣，下同，約1萬2920美元），消息甚至一度衝上熱搜。不過，湖北某東風汽車 公司銷售處表示，目前最高補貼9萬的名額已搶空，後續不會補貼該金額。

每日經濟新聞報導，湖北的這場購車熱潮，由地方與車企一起策畫的補貼政策所引領起來，不少外地消費者甚至直呼，「到湖北搶車」。

武漢一家東風雪鐵龍4S店銷售人員指出，此次補貼只針對湖北省內，還必須上湖北的牌照，且僅限3月。據悉，目前東風雪鐵龍C6已經缺貨，在該店家抖音號上，銷售人員不斷喊著：「我們展車都已經售罄，現在全部需要訂車！能否趕上補貼政策截止前提車上牌，我們無法保證！」而鏡頭中的展廳內已空空如也。

湖北省多家車企推出購車補貼。（取材自上游新聞）

「C6這次能賣到沒車真是沒想到。」銷售人員表示。

業內人士認為，大幅降價在利好消費者的同時，對企業銷量也有助攻，尤其是對湖北本土車企的東風系各大品牌，更是大有助益。

另據南方Plus報導，一場從新能源汽車開啟，席捲燃油車的「降價潮」正在迅速襲來，迅速撬動其他地區和企業跟進，並已蔓延到全國各地；上海、浙江、河南 、四川、黑龍江、山西、雲南、海南和貴州等數十個省市，跟進出台相關政策以促進汽車消費。