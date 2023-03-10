美媒：美歐謀組「礦產買家俱樂部」目標是中國

美國去年通過的通膨削減法（IRA）規定電動車電池必須採用出自美國本地或和美國簽署自由貿易協定的國家的礦物，令歐盟和日本等尚未和美國達成自貿協定的國家相當不滿。(美聯社)

美媒報導，美國與歐盟正構建「關鍵礦產買家俱樂部」，其中一個重要目的是「把清潔能源供應鏈從中國轉移出去」；但中國專家認為，中國在新能源汽車 等行業優勢明顯，俱樂部短期難影響產業鏈。另原要求三家中企從加拿大 動力金屬公司等撤資的加拿大，昨則改口稱「不會強迫撤資」；中國專家解讀，加礦業確實需要與中企合作，加方改口是為了安撫市場。

環球時報引述華爾街日報報導，美國總統拜登和歐盟委員會主席馮德萊恩可望在10日就此俱樂部的草案討論。 這個「關鍵礦產買家俱樂部」原意在協調美歐因「通脹削減法案」而產生的分歧，但現在另一個重要的目的「把清潔能源供應鏈從中國轉移出去」更加暴露。

去年，美國通過「通脹削減法案」，稱將對氣候和清潔能源領域投資 約3700億美元，但該優惠有嚴格的適用條件，引發西方盟友對美國的強烈不滿，認為對歐洲產業不利。今年2月，法國和德國高級官員在訪美時，呼籲成立「關鍵礦產買家俱樂部」以解決上述問題。

值得注意的是，該俱樂部的成立還將造成採用來自中國等國礦產的車輛無法獲得補貼。行業觀點認為，如上述俱樂部成立，將導致中企通過貿易或投資方式參與美國新能源汽車市場受到限制。中國企業的海外開拓不得不變得謹慎起來。

對此，中國社科院美國研究所研究員呂祥表示，中國在新能源汽車行業深耕多年，在全球的領先優勢已經非常明顯。在這種情況下，美國拉攏西方盟友組建所謂俱樂部，是一種「掙扎性」行為，短期難以影響整個產業鏈。

另觀察者網報導，加拿大自然資源部部長喬納森·威爾金森7日告訴路透，加拿大不會強迫其三家大型礦業公司的中國國有投資者減持股份，因為此舉將帶來政策上的不確定性。

去年11月2日，加拿大政府曾發表聲明，以「國家安全」為由，要求中礦（香港）稀有金屬資源有限公司、盛澤鋰業國際有限公司以及Zangge Mining Investment（Chengdu）Co Ltd等三家中國公司剝離其在加拿大關鍵礦產公司的投資。此舉招致加拿大採礦業的批評。

路透稱，此次威爾金森的表態是加拿大政府官員首次澄清中資企業，特別是中國國企，對加礦產企業其他投資的前景。不過，威爾金森還是聲稱，加拿大仍然擔心中國國有企業通過長期承購協議等機制「控制」加拿大礦業公司。

環球時報引述中國商務部研究院學位委員會委員白明表示，威爾金森的表態，一方面是對市場進行安撫，維護加拿大市場經濟的地位；另一方面也表現出加拿大礦業確實需要與中國企業進行合作的客觀要求。