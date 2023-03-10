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美施壓 荷蘭對中晶片禁令擴大 分析：激發中國自立自強

編譯季晶晶、記者李孟珊／綜合報導
荷蘭準備進一步限制部分先進晶片製造設備出口，阻止中國獲得關鍵的半導體技術，新措施預計夏季前公布規定。（路透）
荷蘭準備進一步限制部分先進晶片製造設備出口，阻止中國獲得關鍵的半導體技術，新措施預計夏季前公布規定。（路透）

面對美國施壓，荷蘭半導體製造設備巨擘艾司摩爾（ASML）將擴大限制部分晶片製造設備出口，限制範圍從原先的極紫外光（EUV）系統，延伸到部分深紫外光（DUV）設備，阻止中國獲得關鍵的半導體技術。荷蘭也呼籲其他歐盟國家跟進，採取一致立場。對此，中國外交部表示不滿，稱已向荷方提出交涉。

荷蘭外貿部長施萊納馬赫（Liesje Schreinemacher）8日發給國會議員的信函提到，荷蘭政府擬提議限制浸潤式DUV微影系統的出口，「荷蘭認為，基於國家和國際安全的理由，有必要盡早控制這項技術」，新規定預計會在夏季前公布。

她表示，企業若要出口這項技術，就必須申請許可，說這項精準措施只會納入能生產最微小、最強力晶片的高度精密系統；信中並未直接提及中國、也未提到艾司摩爾，但點名將受影響的一項技術為DUV微影系統，這也代表現有的最尖端微影設備出口管制，將進一步緊縮。

艾司摩爾回應，這些措施預料「不會對今年或更長時期的財務展望產生重大影響」，但最先進的DUV系統需要申請出口許可。艾司摩爾的EUV設備2019年已不得出口到中國。

艾司摩爾說，「要考量的一個重要因素，是額外的出口管制並未適用所有的浸潤式微影設備工具，僅針對『最先進』工具」，目前還沒收到所謂「最先進」的確切定義指引。

若艾司摩爾所言屬實，荷蘭新規定的嚴格程度，可能低於美國對本土晶片設備業施加的限制。艾司摩爾的美國競爭對手目前經營受到多項限制，包括機器可以生產什麼產品，以及是否可以派人到中國工作。

施萊納馬赫受訪時說，新禁令下，還是有許多更低階的設備可以銷往中國，無需取得許可，包括製造汽車、冰箱、電話和風力發電機所需晶片的設備。她也主張歐盟國家應採取與荷蘭一致政策，以展現歐盟的團體性。

對此，環球時報報導，中國外交部發言人毛寧9日在例行記者會上表示，中方對荷方以行政手段干預限制中荷企業正常經貿往來的行為表示不滿，已向荷方提出交涉。希望荷方秉持客觀公正立場和市場原則，尊重契約精神，不濫用出口管制措施，維護國際產業鏈供應鏈穩定和自由開放的國際貿易秩序，維護中荷兩國和雙方企業共同利益。

報導並引述半導體研究機構芯謀研究分析師顧文軍表示，今後艾司摩爾將需要出口許可證才能發運先進的浸潤式DUV光刻機，預計其2000系列的DUV光刻機將受到限制。艾司摩爾2000系列DUV光刻機可以製造出28奈米甚至14奈米的先進製程芯片，此次荷蘭表示將對相關設備進行出口管制，背後無疑是美國希望遏制中國的芯片產業向高端發展。

顧說，關於光刻機的相關出口管制已在中國半導體行業的意料之中，雖然將對行業產生不利影響，但也更能激發產業自立自強的決心。

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