美媒：中低調買「黃金股」 掌控民企龍頭

外媒報導，中國藉由有國資色彩的企業購入阿里巴巴集團旗下2間企業的「1%黃金股」，以此獲得董事席位或關鍵否決權，強化對企業掌控。(取材自新華網)

國家主席習近平 6日在參加全國政協民建、工商聯界委員聯組會時聲稱，要把民營企業當作「自家人」。但華爾街 日報指出，中共如今不再大張旗鼓地對一些民營巨頭企業展開整頓，轉而尋求以一種更低調的控制方式—透過持有「黃金股」來掌控民營企業。

面對近幾年民營企業普遍升高的不安，習近平6日再度保證，「我們始終把民營企業和民營企業家當作自己人，在民營企業遇到困難的時候給予支持，在民營企業遇到困惑的時候給予指導。」

不過華爾街日報的報導舉例，中國網絡監管機構、網信辦旗下一檔基金，近期就買入阿里巴巴集團旗下數位媒體子公司1%的股份。儘管持股比例不高，但因持有這些「黃金股」（特殊管理股），將給官方帶來對公司的董事會席位、投票權和商業決策擁有影響力。

對這些公司來說，幾乎別無選擇：向尋求獲得股份的政府實體出售此類股份，對維持企業經營至關重要。對北京當局來說，這些股份意味著更直接地參與一些最引人注目的公司，這些公司是民眾生活的數據基石，在某些情況下，它們是全球投資 者的寵兒。

華爾街日報報導，據部分參與政策討論的官員和政府顧問透露，早在2013年發布的一項改革議程中，習近平就提出政府少量持有民企股份想法，讓政府在不會完全失去控制權情況下，將其在媒體和其他公司的多數股權轉讓給私人投資者。比如，官方已持有在美上市的微博、36氪和趣頭條，以及在港上市的短影片企業快手的少量股份。

這種做法帶來一個新常態，導致黨國體制和民營部門之間的界限變得模糊不清。華盛頓智庫戰略與國際問題研究中心的中國問題專家甘思德（Scott Kennedy）表示，這種界線模糊正推動美國與其他國家對中企採取廣泛限制性立場，民企也被迫要證明自身不是中共代理人。

但對於中小型的民企來說，在國企與民企營商條件不平等的狀態下，他們試圖透過引進國有資本來尋求政策保護。據北大國發研究院院長姚洋說法，他觀察到現在出現國企承攬政府訂單，並將其轉包給民企，同時對民企收取7%手續費的「二道販子」現象。

因此，姚洋指出，民營企業最後「理性」思考結果，就是引進國有資本尋求政策保護。所以現在中國談「混合所有制改革」是雙向的：一方面民營資本在進入國企，另一方面，民營企業也希望引入國營資本，戴上「紅帽子」。