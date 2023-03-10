我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華醫馬里布豪宅二度出售 開價6800萬

綁架4美國人引眾怒 墨販毒集團發信道歉、交5兇手跪地

美媒：中低調買「黃金股」 掌控民企龍頭

記者黃雅慧／綜合報導
外媒報導，中國藉由有國資色彩的企業購入阿里巴巴集團旗下2間企業的「1%黃金股」，以此獲得董事席位或關鍵否決權，強化對企業掌控。(取材自新華網)
外媒報導，中國藉由有國資色彩的企業購入阿里巴巴集團旗下2間企業的「1%黃金股」，以此獲得董事席位或關鍵否決權，強化對企業掌控。(取材自新華網)

國家主席習近平6日在參加全國政協民建、工商聯界委員聯組會時聲稱，要把民營企業當作「自家人」。但華爾街日報指出，中共如今不再大張旗鼓地對一些民營巨頭企業展開整頓，轉而尋求以一種更低調的控制方式—透過持有「黃金股」來掌控民營企業。

面對近幾年民營企業普遍升高的不安，習近平6日再度保證，「我們始終把民營企業和民營企業家當作自己人，在民營企業遇到困難的時候給予支持，在民營企業遇到困惑的時候給予指導。」

不過華爾街日報的報導舉例，中國網絡監管機構、網信辦旗下一檔基金，近期就買入阿里巴巴集團旗下數位媒體子公司1%的股份。儘管持股比例不高，但因持有這些「黃金股」（特殊管理股），將給官方帶來對公司的董事會席位、投票權和商業決策擁有影響力。

對這些公司來說，幾乎別無選擇：向尋求獲得股份的政府實體出售此類股份，對維持企業經營至關重要。對北京當局來說，這些股份意味著更直接地參與一些最引人注目的公司，這些公司是民眾生活的數據基石，在某些情況下，它們是全球投資者的寵兒。

華爾街日報報導，據部分參與政策討論的官員和政府顧問透露，早在2013年發布的一項改革議程中，習近平就提出政府少量持有民企股份想法，讓政府在不會完全失去控制權情況下，將其在媒體和其他公司的多數股權轉讓給私人投資者。比如，官方已持有在美上市的微博、36氪和趣頭條，以及在港上市的短影片企業快手的少量股份。

這種做法帶來一個新常態，導致黨國體制和民營部門之間的界限變得模糊不清。華盛頓智庫戰略與國際問題研究中心的中國問題專家甘思德（Scott Kennedy）表示，這種界線模糊正推動美國與其他國家對中企採取廣泛限制性立場，民企也被迫要證明自身不是中共代理人。

但對於中小型的民企來說，在國企與民企營商條件不平等的狀態下，他們試圖透過引進國有資本來尋求政策保護。據北大國發研究院院長姚洋說法，他觀察到現在出現國企承攬政府訂單，並將其轉包給民企，同時對民企收取7%手續費的「二道販子」現象。

因此，姚洋指出，民營企業最後「理性」思考結果，就是引進國有資本尋求政策保護。所以現在中國談「混合所有制改革」是雙向的：一方面民營資本在進入國企，另一方面，民營企業也希望引入國營資本，戴上「紅帽子」。

華爾街 習近平 投資

上一則

回歸後首次 香港主教周守仁受邀下月訪京

下一則

廣州公司列14細則 違規就得「樂捐」 嚇跑職員

延伸閱讀

趙樂際當選人大常委會委員長 韓正為國家副主席

趙樂際當選人大常委會委員長 韓正為國家副主席
人大選舉 習近平3度當選國家主席

人大選舉 習近平3度當選國家主席
美情報總監：中不想開戰 但若無法和平統一台灣會動武

美情報總監：中不想開戰 但若無法和平統一台灣會動武
下一個華為？習近平亦喜亦憂 要寧德時代留後路

下一個華為？習近平亦喜亦憂 要寧德時代留後路

熱門新聞

(取自YouTube)

紐約街頭露宿翁上海爭產？妻女批：32年不聞問 無情無義

2023-03-03 08:00
蔡天鳳。圖／摘自IG

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

2023-03-03 10:47
香港名媛蔡天鳳。（取材自Instagram）

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

2023-03-04 17:25
蔡天鳳。圖／摘自IG

蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠

2023-03-03 12:17
內地媽媽帶女兒在香港公立醫院就醫，收到「震撼帳單」。（取自小紅書）

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

2023-03-06 14:24
在上海一家公司工作的王女士發視頻稱，因為自己準點下班，導致試用期第3天被辭退。她覺得很委屈，要求公司依法給予她經濟補償。（視頻截圖）

滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命

2023-03-04 08:00

超人氣

更多 >
90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作

90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作
參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日
世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當
中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」
行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客

行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客