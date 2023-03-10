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各地甲型流感高發 連花清瘟又紅了

中國新聞組／北京10日電
專家建議，可備好「連花清瘟」等藥物抗甲流。 （中央社）
專家建議，可備好「連花清瘟」等藥物抗甲流。 （中央社）

中國多地甲型流感病毒大流行，不少人中招甲流後出現發熱、頭痛、咳嗽氣急、乏力、肌肉酸痛等症狀「比新冠還難受」，引發民間囤搶特效藥「奧司他韋」潮。多位專家表示，甲流輕症患者無需過度焦慮，可備好「連花清瘟」等抗甲流藥物，同時做好相應的防護即可。

「連花清瘟」又紅了嗎？海報新聞報導，連花清瘟是在漢明清三朝名方的基礎之上，結合現代藥理研究創製而成。對於發熱或高熱、惡寒（怕冷）、肌肉酸痛、鼻塞流涕、咳嗽、頭痛等症狀具有良好的改善作用。

時至今日，連花清瘟已先後34餘次列入國家衛健委、國家中醫藥管理局發布的甲流、乙流等傳染性公共衛生事件診療方案或指南共識，療效獲得官方認證。

早在2009年甲流大流行期間，循證醫學研究就顯示連花清瘟在降低甲流患者疾病嚴重程度方面具有顯著效果，連花清瘟組可顯著縮短甲流患者發熱、咳嗽、肌肉酸痛、乏力、頭痛等流感症狀持續時間。CCTV新聞聯播曾對該研究進行專題報導稱中藥抗甲型H1N1流感取得重大突破。

另外，專家再次提醒，要做好個人衛生，要正確佩戴口罩，從而大幅降低甲流感染的風險。

再次走紅！連花清瘟抗甲流效果獲權威認可，甲流高發期可常備。（取材自 海報新聞）
再次走紅！連花清瘟抗甲流效果獲權威認可，甲流高發期可常備。（取材自 海報新聞）

流感 肌肉 醫學

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