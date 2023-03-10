美澳放寬中客入境 取消篩陰證明要求

抵達澳洲雪梨史密斯國際機場的旅客。（取材自澎湃新聞／視覺中國圖）

中國疫情趨緩，多國已取消對來自中國旅客的核酸檢測 。美國10日起撤銷中客入境提供病毒檢測證明的要求，但仍會在機場邀請旅客自願檢測，澳洲 11日起也跟進取消，中國外交部對此表達歡迎。而早前就對中客敞臂歡迎的越南 ，15日起被中國列入出團試點，料將迎來更多旅客。

澎湃新聞報導，美國自今年1月初開始，因應中國放寬防疫限制，要求兩歲或以上香港和澳門出發的旅客，入境時必須出示病毒檢測陰性證明。當時曾引起中國政府抨擊這是對中國的歧視性行為，並揚言會採取反制措施。

美國疾病控制與預防中心8日宣布取消對來自中國的旅客實施的新冠檢測規定時說，當時實施那項規定是為了保護美國公民和社區，同時努力查明中國新冠疫情飆升的規模並更好地了解當時的新冠病毒變異情況。

美國10日正式撤銷要求中國入境旅客必須出示檢測陰性證明，包括港澳台地區。CDC表示會繼續監測中國和世界各地的新冠疫情。

澳洲聯邦衛生部官網9日發布消息指，澳洲衛生和老年護理部長馬克．巴特勒表示，澳政府決定，將取消對從中國內地、中國香港特區和中國澳門特區抵達乘客的行前新冠病毒檢測要求，自3月11日起生效。

巴特勒指出，感謝所有來自中國的旅行者和遵守此前檢測安排的航空公司。根據澳大利亞1月5日生效的現行政策，由中國抵澳旅客需要在旅行前48小時內接受核酸檢測，並在行前出示檢測陰性的結果證明。

中國外交部一名發言人對這一宣布表示歡迎，稱期待更多國家與中國一道為中國和各國公民的出行提供方便。

另據越通社報導，中國駐越南大使館文化參贊彭世團在與越南文化體育與旅遊部國際合作局會談中通報了中國政府決定於3月15日起將越南列入試點恢復出境團隊遊國家名單的消息。

彭世團指出，越南近段時間以來恢復國際遊客人數的旅程令人印象深刻，希望今後越南接待國際遊客人數將實現強勁增長。越南將是優先考慮恢復直航的國家之一。同時，越南取消了須持有48小時內核酸檢測陰性證明的要求，入境旅客只需提供快速檢測結果或對2%的旅行者進行隨機檢測。中方願繼續同越方密切合作，共同維護兩國遊客的合法權益。