安徽70高三教師和學生一起考試 網：會不會考輸？

在安徽六安，70名高三老師同學生一起考試。（取材自大象新聞）

「高三老師被安排同學生一起考試」話題近日上了微博 熱搜榜。據導，安徽六安有70個高三老師和學生一起考試，表示能感受學生遇到的難題，「以後講題更有針對性」。

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快科技、大象新聞報導，視頻顯示，在一間大教室裡坐滿了老師，他們像學生一樣向後傳遞試卷，隨後開始埋頭解題，周圍還有人監考。

參加考試的鍾老師稱：「這個試卷跟學生是一樣的，通過定時考試，老師也能感受一下學生在解題過程中遇到的困難，後面再講題的時候就會更有針對性」。

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對此，網友也紛紛議論：「那麼問題來了，會不會考 不過學生」，「我想知道老師能考多少分？」，「自己不一定能考滿分，但是能教出滿分的學生」。還有人調侃道：「好不容易當老師了，還是沒有擺脫考試的命運」，「體育老師說：誰借給我抄一下？」。