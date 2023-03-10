零食包裝打開只有1片土豆片 產商竟說：總重量沒錯

網民在抖音發布視頻稱，他拆開百草味袋裝土豆片包裝袋後，發現裡面只有一片薄薄的土豆片，引起網民討論。（取材自時代周報猛獁工作室）

日前一網民在抖音 上發布視頻稱，他購買了中國知名零食品牌百草味的袋裝土豆（馬鈴薯）片，拆開包裝袋後發現裡面竟只有一片薄薄的土豆片。視頻衝上熱搜並引來網民討論，質疑「這是不是能叫欺詐消費？」。對此，百草味表示，可能是裝袋過程機器異常裝錯數量，但整袋產品的總重量是與標示一樣的，裡面除了土豆片還有海帶片、鹵藕等五款素食產品。

影音來源：YouTube

時代周報猛獁工作室報導，「百草味袋裝土豆被吐槽只裝1片」視頻內容是一名網民在拆封百草味袋裝土豆片產品時，發現袋中只有一小片土豆，直言「非常離譜」 。許多網民留言調侃：「這個是含硒土豆，老值錢了，所以只有一片」 、「薯片還沒包裝貴」、「說嚴重一些，這是不是能叫欺詐消費？」。

百草味方面回應稱，視頻拍攝的產品總克重約510克，裡面的產品包含海帶片、土豆片、鹵藕等五款素食產品，均為秤重裝袋產品，「可能是裝袋過程中機器異常、速度過快，出現極個別小袋量少的情況，但產品總克數與外袋標識一致」。

百草味稱，產品是秤重打包，每小包重量會有些區別，不會標明，具體有多少片以收貨為準。也就是說，即使該包裝內僅有一片土豆，但只要與其他產品加起來的總重量符合510克，即是在「合理範圍內」 。

實際上，早在此次「土豆風波」以前，百草味便因產品品質頻頻「翻車」。在黑貓投訴平台上，有關百草味投訴超2250條，投訴內容多為在產品中吃出異物、產品有品質與衛生等問題。

不過，百草味在休閒零食領域依舊「扛打」 。據鯨參謀平台數據統計，百草味休閒零食2022全年總銷量超499萬件，總銷售額超1.7億元。百草味在去年的銷量，也排在了休閒零食總銷量品牌排行榜中的第三名。