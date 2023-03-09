「健身豬」肌肉強壯 1頭可達500公斤 最高賣8萬元

肌肉強壯的「健身豬」你見過嗎？一頭最高8萬元。(取材自光明網)

雲南保山李先生家飼養的黑豬，因身形健碩、肌肉 強壯，被不少網友笑稱為「健身 豬」。李先生7日表示，這類豬叫做杜洛克豬，成年豬最高能長到500公斤左右，品相優良的話，一頭最高能賣到8萬元人民幣(約1.14萬美元)，主要用於配種。

光明網報導，視頻顯示，幾頭表皮黑亮的豬正趴在圍欄上，找主人要食物。與以往常見的豬不同的是，這些黑豬身形健碩，背部的骨架明顯，後腿肌肉強壯有力，看上去並無肥膘。

有網友評價稱，第一眼看上去還以為是比特犬，沒想到是豬。還有網友說，這些豬明顯是「健身」了，應該叫做「健身豬」。

據報導，上述視頻裡的這些豬，都是來自李先生家的養豬場。李先生7日說，這類豬叫做杜洛克豬，體型比較健碩，原產於美國，成年豬最高能長到500公斤左右，因為普通民眾見得比較少，對牠不太了解。一般來說，都是養豬場將牠買回去當種豬，承擔育種工作，其後代的瘦肉率較高。

「視頻裡的那些豬有三個多月大，體重約50公斤，市場售價能達到2萬元左右。如果是成年豬，品相各方面優良的話，最高能賣到8萬元。」李先生說，他自2006年開始從事養豬行業，2015年起，全部改為飼養杜洛克豬。目前，他們家一共有300多頭杜洛克豬，月均售賣30多頭。「杜洛克豬和普通的豬養起來區別不大，但收益率相對較高。」

報導指出，山東一家養殖戶表示，杜洛克豬一般都在養豬場用於配種，食用的話，口感不太好，長到成年需要一年多的時間。他家一頭50斤左右的杜洛克幼豬，售價5000元左右。

據報導，公開資料顯示，中國最早於1936年引入杜洛克豬進行雜交觀察。1972年，美國總統尼克森訪華時，首次送給中國純種杜洛克豬一對（屬瘦肉型），在河南 息縣外貿飼養場飼養。1981年，日本友人送給中國十頭。以後，中國又從國外陸續引入。現在，中國不少地方飼養該豬種。