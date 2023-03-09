封控比照新冠 西安發預案：可停工、停課 停用公共場所

甲型流感升溫，西安市政府網站8日發布通知指出，將適時採取「臨時社會面管控」措施。(新華社)

中國近期多地甲型流感 升溫，憂心疫情 擴大，有地方政府祭出比照新冠疫情期間封控措施的高規格防堵甲流。西安市政府網站8日發布通知指出，將適時採取「臨時社會面管控」措施，必要時可停工、停業、停市、停課，限制或停用有關公共場所；實施疫區封鎖、交通檢疫、停產、旅遊限制等措施，勸阻群眾非必要的出行。其中涉及應急響應階段內容引發公眾關注。

國家疾控局昨天發布流感健康提示指出，近期多地出現流感活動水平上升，是由甲型流感病毒中的甲型H1N1亞型所致。一般患者在出現症狀後，建議居家休息，盡量減少與他人接觸，以避免傳染。一旦出現高熱、呼吸困難、神誌改變、嚴重嘔吐與腹瀉等重症傾向，應及時就診。

西安市政府網站昨天則發布「西安市人民政府辦公廳關於印發流感大流行應急預案的通知」，被視為是「以新冠的防疫規格來防堵甲流」。第一財經報導，西安市政府說明發布這項通知的目的是在加強對流感大流行的應對準備，指導和規範流感大流行的應急處置，最大程度減少流感大流行對大眾健康與生命安全危害，保障經濟可持續發展、維護社會穩定。

根據波及範圍和危害程度，該「通知」將流感大流行的應對過程區分為應對準備、應急響應與恢復評估等3個階段。應急響應階段按響應程度由低到高分為Ⅳ級、Ⅲ級、Ⅱ級、Ⅰ級4個級別。Ⅳ級和Ⅲ級響應主要目標是將新型流感病毒遏制在有限範圍內或延緩其傳播，Ⅱ級和Ⅰ級響應的主要目標是減輕流感大流行對公眾健康和經濟社會發展造成的危害。

在應急響應階段，Ⅱ級響應中提出，適時採取「臨時社會面管控」措施，必要時，在疫情暴發和流行地區依法採取停工、停業、停市、停課，限制或者停止使用有關公共場所，限制或禁止開展人群聚集活動及可能導致危害擴大的生產經營活動等措施。

Ⅰ級響應則提出，「根據流感大流行在我市的波及範圍及嚴重程度，實施疫區封鎖、交通檢疫、停產、停業等措施」，「停止各種人群聚集性活動，關閉商場、劇場、影院、圖書館、博物館 、旅遊景點等人員密集場所。依法制定旅遊限制措施，加強流動人口管理，勸阻群眾非必要的出行」等。