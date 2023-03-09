甲流襲多省 發燒門診排長龍…看上醫師已凌晨 囤藥再起

杭州一家醫院急診檢查窗口的隊伍排出了幾十米。(取材自都市快報橙柿互動)

繼新冠疫情後，甲型流感 病毒又在中國多省流行，醫院發燒門診排長隊再現。北京 有醫院一上午湧進400多個流感病人，有人等4小時才看到醫師，怒批醫院沒有做好甲流高發期因應準備；有人則開始囤積甲流特效藥「奧司他韋」。山東某學生稱學校半數同學感染甲流；有患者形容症狀「比得了新冠還難受」。專家則稱流感流行還會持續數周，提醒民眾務必「戴口罩 」。

甲流進入高發期，去醫院看病的人變多，相關話題近日頻登上熱搜。「孩子突然發燒到41℃，排了近4個小時的隊都沒看上病。」 4日帶孩子看病的成都市民張先生說，他上午10點就在兒科急診掛號排隊，12點眼看輪到自己，女醫師說要換班不看病了，患者只有到旁邊一列重新排隊，排到下午1點半，這一隊列的男醫師又說要去吃飯，又開始重新排隊。讓在場患者幾乎崩潰。

長時間反覆排隊的張先生認為，最近是甲流高發期，醫院沒有做好相關準備。同時醫院將兒科門診和急診混在一起，耽擱了接診效率。對此，該醫院一值班負責人表示，流感高發加上周末值班醫師少，導致等待時間長，已增加醫師就診。

據報導，北京有醫院近日一上午就湧進400多個流感病人排隊，民眾抱怨連連，稱覺得去年新冠疫情時大家因發燒到醫院排隊的「盛況」再現；另有就診的山東某學生稱其學校半數同學已感染甲流。

都市快報報導，杭州劉先生的女兒所就讀的學校，從2月20日起就陸續傳出有學生得了甲流。2月28日傍晚，他帶著發燒的女兒就醫院發熱門診，候診室裡一直擠滿了人，直到近半夜11點才叫到他，做完全部檢查、排隊等叫號，再看上醫師已是凌晨1點多。但直到翌曰確診甲流，才拿到一盒奧司他韋。

劉先生說，女兒發燒到38.5℃，頭痛、嘔吐、全身無力，她說自己的症狀「比年前得了新冠還難受」。有個班上的孩子流感發燒到41.7℃，還有的小孩因為高熱驚厥住院了。

另據報導，北京市面上又傳出有人囤積「奧司他韋」。有醫師稱，藥物總體供應足夠，不需囤藥。

國家傳染病醫學中心（上海）主任張文宏、中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友等專家對此發出提醒，強調「戴口罩」。 天津交通廣播引述吳尊友說，近期，中國出現了流感流行，且呈現上升態勢。從1月30日-2月5日的0.7%上升到2月20-26日的25.1%。這種流行態勢預計還要持續數周。