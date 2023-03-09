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學「華為精神」 奇瑞汽車令員工周六加班 網：道德綁架

中國新聞組／北京9日電
工人在奇瑞汽車鄂爾多斯分公司生產車間內作業。(新華社)
工人在奇瑞汽車鄂爾多斯分公司生產車間內作業。(新華社)

中國國企奇瑞汽車一封內部郵件近日曝光，其中要求員工周六加班，並讓員工自己想辦法規避法律風險。郵件中還寫到，學習「華為」精神，讓奮鬥者努力，也不讓奮鬥者吃虧，從機制上想辦法。郵件引起網友議論，多數網友認為這是道德綁架。

綜合快科技、自由亞洲電台報導，3月7日，網上流傳一份奇瑞汽車內部郵件截圖。上面顯示奇瑞公司副總經理高新華，回覆奇瑞研發出勤統計的情況。

郵件中稱，「以奮鬥者為本，周六是奮鬥者的正常工作日。對於行政領導們，必須是正常工作日，請崔、張想辦法（規避法律風險）；學習華為精神，讓奮鬥者努力，也不能讓奮鬥者吃虧！從機制上想辦法。」

據悉，高新華為奇瑞汽車股份有限公司執行副總經理、汽車工程技術研發總院院長。

郵件披露後，有網友質問，國企還要讓員工自行規避法律風險，「國企就是這樣的嗎？」另有網友質疑，「個個都說學華為，你倒是給和華為一樣的錢啊。」不過，也有網友指出，加班應該遵循自願原則，如果有人想通過加班獲得更多報酬也無可厚非，畢竟多勞多得。

對此，高新華解釋稱，要求加班並非壓榨員工，而是鼓勵願意努力的人。

據報導，在「天眼查」企業信息庫中，奇瑞公司有上百條法律訴訟信息，其中30條為勞動爭議、勞動合同糾紛案件。

另外，有網友投票顯示，針對奇瑞公司提出的「周六是奮鬥者的正常工作日」。有超過80％的網友持反對意見，認為這是屬於道德綁架式的自我感動， 14的%網友表示贊同，認為應該努力跟上公司的發展方向。

華為 汽車 投票

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