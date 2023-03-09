保護休息權 「羋月傳」編劇促加強監督8小時工作制

全國政協委員蔣勝男表示，在「後疫情時代」更應加強對勞動者休息權的保護。(視頻截圖)

全國政協委員蔣勝男近日在接受人民政協網採訪時表示，在「後疫情 時代」更應加強對勞動者休息權的保護，對企事業單位八小時工作制執行情況加強監督管理，引發網友熱議。

公開資料顯示，蔣勝男，1973年出生，溫州大學人文學院研究員，第13屆全國人大代表，第14屆全國政協委員，著名編劇、網路作家，代表作《羋月傳》《鳳霸九天》《鐵血胭脂》《燕雲台》等。

上游新聞報導，過去五年，蔣勝男先後提出非法代孕組織者入刑，改善產假、陪產假及育兒假規定等多項建議，引發社會關注。「我沒有刻意去尋找一個有影響力的提案或建議。為民發聲，說白了就是人同此心，我們能夠去共情我們身邊和網上了解到的這些群眾，就能看到許多要解決的問題。」蔣勝男說。

2021年全國兩會 上，蔣勝男曾建議，逐步放開公務員錄用的「35歲門檻」。蔣勝男表示，35歲處在就業 盛年，「剛畢業工作幾年，結婚有了孩子，父母可能已經退休，正好是最需要用錢的時候。」公務員考試取消35歲門檻限制，將對全社會起示範性作用，有利於解決就業市場年齡岐視。

2022年全國兩會上，蔣勝男建議將男性的帶薪陪產假增加到30~42天，並在全中國進行推廣：一是從國家層面統一制定產假、陪產假、育兒假等生育相關假期規定；二是將男性的帶薪陪產假增加到30天-42天。這裡參考了女性的產褥期是42天，正是需要配偶照顧的時期。三是建議將產假分為強制性產假和彈性產假兩部分；四是育兒假盡快在全中國範圍內推廣，具體天數應考慮家中子女數量。