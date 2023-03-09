五一旅遊熱提早到 北京、上海酒店滿房 最貴房型已訂完

今年初中國實施新冠「乙類乙管」，免入境強制隔離措施後，1月8日至3月7日，出入境人員達3972.2萬人次。圖為北京首都國際機場。(中通社)

今年初實施新冠「乙類乙管」，免入境強制隔離措施後，民眾出入境數量大增。央視新聞引述國家移民 管理局最新數據顯示，1月8日至3月7日，出入境人員達3972.2萬人次，出入境交通運輸工具248.7萬輛（艘、架、列）次，分別年增112.4%、59.3%，而距「五一」小長假還有50幾天，多個熱門景區周邊酒店已被提前預訂，旅遊平台的預定量也翻倍提升。

本報系聯合報報導，實施免隔離後，2月25日，出入境人數達101.3萬人次，為2020年以來首次單日突破百萬。

在此期間，全國移民管理機構共簽發普通護照336.2萬本、往來港澳台證件簽注1267.2萬本（件）、外國人簽證和停居留證件12.2萬件，較「乙類乙管」實施前分別上升1220.9%、837.7%、33.1%。

另據中新經緯報導，因疫情鬆綁，今年的「五一」旅遊熱比往年來得早，多個熱門景區附近酒店顯示已滿房。攜程旅行平台顯示，「五一」假期首日（4月29日），北京 天安門、南鑼鼓巷，上海外灘、迪士尼度假區，長沙五一廣場及重慶解放碑步行街附近有酒店顯示滿房。

報導指出，部分酒店也悄悄漲價。上海東方明珠塔內的230空中酒店，平日價格為一晚28888元（人民幣，下同），「五一」假期的價格已經漲到每晚58888元，位於麗江的宿研度假民宿，房價已從4月29日的1611元起漲至5月1日的2816元起，標價3718元的最貴房型已被訂完。

據報導，往年「五一」酒店預訂是過了清明才開始起量，今年沒有清明3天連休，很多人提前計畫好「五一」假期。截至3月8日，「五一」國內酒店預訂量同比2019年暴漲144倍，熱門地點為北京、長沙、西安、成都、上海等。

不僅中國國內的賞花春遊線路受人歡迎，開放滿一個月的出境團隊遊也十分緊俏。2月6日起，包括泰國、印尼、新加坡 在內的20個國家試點恢復出境團隊遊和「機票+酒店」業務。同程研究院分析，隨著國際航班的復航，出境遊春季市場將迎來進一步上漲，「五一」假期出行的出境遊產品搜索量環比已上漲73%。