我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人下載免費試用App 信用卡被盜刷

全美最差 加州道路近半狀況不佳

五一旅遊熱提早到 北京、上海酒店滿房 最貴房型已訂完

中國新聞組／北京9日電
今年初中國實施新冠「乙類乙管」，免入境強制隔離措施後，1月8日至3月7日，出入境人員達3972.2萬人次。圖為北京首都國際機場。(中通社)
今年初中國實施新冠「乙類乙管」，免入境強制隔離措施後，1月8日至3月7日，出入境人員達3972.2萬人次。圖為北京首都國際機場。(中通社)

今年初實施新冠「乙類乙管」，免入境強制隔離措施後，民眾出入境數量大增。央視新聞引述國家移民管理局最新數據顯示，1月8日至3月7日，出入境人員達3972.2萬人次，出入境交通運輸工具248.7萬輛（艘、架、列）次，分別年增112.4%、59.3%，而距「五一」小長假還有50幾天，多個熱門景區周邊酒店已被提前預訂，旅遊平台的預定量也翻倍提升。

本報系聯合報報導，實施免隔離後，2月25日，出入境人數達101.3萬人次，為2020年以來首次單日突破百萬。

在此期間，全國移民管理機構共簽發普通護照336.2萬本、往來港澳台證件簽注1267.2萬本（件）、外國人簽證和停居留證件12.2萬件，較「乙類乙管」實施前分別上升1220.9%、837.7%、33.1%。

另據中新經緯報導，因疫情鬆綁，今年的「五一」旅遊熱比往年來得早，多個熱門景區附近酒店顯示已滿房。攜程旅行平台顯示，「五一」假期首日（4月29日），北京天安門、南鑼鼓巷，上海外灘、迪士尼度假區，長沙五一廣場及重慶解放碑步行街附近有酒店顯示滿房。

報導指出，部分酒店也悄悄漲價。上海東方明珠塔內的230空中酒店，平日價格為一晚28888元（人民幣，下同），「五一」假期的價格已經漲到每晚58888元，位於麗江的宿研度假民宿，房價已從4月29日的1611元起漲至5月1日的2816元起，標價3718元的最貴房型已被訂完。

據報導，往年「五一」酒店預訂是過了清明才開始起量，今年沒有清明3天連休，很多人提前計畫好「五一」假期。截至3月8日，「五一」國內酒店預訂量同比2019年暴漲144倍，熱門地點為北京、長沙、西安、成都、上海等。

不僅中國國內的賞花春遊線路受人歡迎，開放滿一個月的出境團隊遊也十分緊俏。2月6日起，包括泰國、印尼、新加坡在內的20個國家試點恢復出境團隊遊和「機票+酒店」業務。同程研究院分析，隨著國際航班的復航，出境遊春季市場將迎來進一步上漲，「五一」假期出行的出境遊產品搜索量環比已上漲73%。

北京 移民 新加坡

上一則

北京女訴離婚才知丈夫年薪300萬 法院判獲6成財產

下一則

父母不同意買200元鞋 女下跪磕頭：錢不是你幫存的嗎？

延伸閱讀

中國籲俄烏談和 預測戰爭今夏結束？和平計畫有3大目標

中國籲俄烏談和 預測戰爭今夏結束？和平計畫有3大目標
美情報報告：習近平第3任將對台施壓並削弱美影響力

美情報報告：習近平第3任將對台施壓並削弱美影響力
中國官方狂購黃金避險 但傳恐摻「雜質」

中國官方狂購黃金避險 但傳恐摻「雜質」
港全面通關滿月 湧140萬內地客 單日最多8.6萬人次

港全面通關滿月 湧140萬內地客 單日最多8.6萬人次

熱門新聞

(取自YouTube)

紐約街頭露宿翁上海爭產？妻女批：32年不聞問 無情無義

2023-03-03 08:00
蔡天鳳。圖／摘自IG

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

2023-03-03 10:47
香港名媛蔡天鳳。（取材自Instagram）

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

2023-03-04 17:25
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬。（取材自Instagram）

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

2023-03-01 03:15
香港名媛蔡天鳳遭前夫一家狠心分屍。（路透）

蔡天鳳慘遭分屍 醫師揭加害者1共通點、5大特性

2023-03-01 19:44
蔡天鳳。圖／摘自IG

蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠

2023-03-03 12:17

超人氣

更多 >
減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法
藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘
年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%

年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%
刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？

刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？
又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回