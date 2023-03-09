中回防？44船艦「緩慢遊蕩」包圍菲中業島

近日又有44艘中國船艦逼近有南海主權爭議的菲律賓中業島一帶「緩慢遊蕩」。(取材自菲律賓海巡推特)

近日又有44艘中國船艦逼近有南海主權爭議的菲律賓中業島（Thitu island）一帶。中菲關係再度引起關注。美媒報導，學者指中方在進行「回防」，以免美日菲協作，使中國失去南海戰場空間和市場優勢。

自由亞洲電台報導，菲律賓軍方在2、3月間拍攝的仁愛礁和仙賓礁等島嶼照片，發現26艘中國船駛向仙賓礁周邊和潟湖活動。外界解讀仙賓礁形同遭中方控制，意圖阻礙甚至監視菲律賓和美軍在南海的活動範圍。

報導引述路透報導，菲律賓海岸防衛隊表示，3月4日在南海中業島海域，目擊42艘船隻，載著疑似中國海上民兵，另有1艘中國海軍艦艇與1艘中國海警船，在周圍「緩慢遊蕩」。民兵船在海軍以及海警的護衛下，停泊在中業島12海里之內，對中業島形成包圍的態勢。

中業島是菲律賓在南海具戰略前哨的基地，包括中華民國 、中華人 民共和國、菲律賓及越南 等，都宣稱對其擁有主權。

報導指出，菲律賓海岸警衛隊發表聲明稱，中國船隻「未經授權繼續存在顯然不符合無害通過權，公然侵犯菲律賓的領土完整」。另外菲律賓船隻上月試圖補給在南海上的基地，卻遭遇中國海警船以激光照射、亮出主砲等方式威嚇，意圖阻止。

台灣國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員黃宗鼎分析，日前美防長訪菲之後，把可以讓美軍使用的基地數量又增加5個，其中的牡蠣灣是菲律賓兩艘重要海巡艦的母港。黃宗鼎說，中國趨近巴拉望島的活動，主要是對美菲防衛合作關係提升的反制作為。

另據美國之音報導，2月6日中國海警船在菲律賓近海海域一個爭議島礁向菲律賓船隻使用軍用級激光，造成菲律賓船員短暫失明，事件發生後，菲律賓海岸警衛隊採取新作法反制，他們將中國的行為都記錄下來予以公布。