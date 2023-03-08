24歲美女大學畢 到養豬場工作年薪10萬

24歲女生大學畢業後到養豬場工作。（視頻截圖）

近日，湖南24歲一名本科學獸醫的女生分享在養豬公司工作經歷，但引起熱議的是，不少網民被她的高顏值驚艷，有網民直言「跟動物打交道比跟人打交道省心。」

綜合媒報導，今年24歲的孫卓，大學畢業後到一間養豬公司做技術員。她說，自己高中時生物學的就比較好，再加之喜歡小動物，更主要的是「養豬場內沒那麼難聞，通風環境還挺好的。」

據報導，孫卓本科學的是獸醫，她說，一開始到養豬場工作時，看到大的豬還會有點害怕，後面習慣就好了。至於工作內容，每天早上6時起床給豬餵食餵水，再為豬診斷有無疾病，一般會在下午4至5時收工。她說，每個月休息4天，如果有豬生病，她晚上也要去照看下。孫卓笑稱，每次豬生病，她都會很焦慮。

報導稱，孫卓目前工資年薪大概10萬元人民幣，每年會根據生產業績、豬價的因素派發獎金。她還說，父母比較支持她的工作，因為覺得很穩定。