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兩會代表提大學生回農村不必卷在城市 網：家鄉養不活我

中國新聞組／北京8日電
「80後」趙立軍（左）大學本科從市場營銷專業畢業，曾在北京工作多年，她2019年返回家鄉河北威縣創業，從事蟠桃、葡萄等農產品電商銷售。(新華社)
「80後」趙立軍（左）大學本科從市場營銷專業畢業，曾在北京工作多年，她2019年返回家鄉河北威縣創業，從事蟠桃、葡萄等農產品電商銷售。(新華社)

2023年高校畢業生將達到1158萬人，招工難、就業難的問題成為兩會代表委員關切話題。政法大學校長馬懷德建議，畢業生要從最基本的工作做起；而礦業大學教授王虹直指，大學畢業也可以回到農村建設家鄉，也沒必要都在大城市使勁「卷」，對此微博熱議，網友說：「可惜我的家鄉養不活我。」

每日經濟新聞報導，全國政協十四屆一次會議第二場委員通道採訪7日開啟。政協委員、中國政法大學校長馬懷德對高校畢業生就業問題指出：就業是最基本的民生，大學生又是寶貴的人力資源，他們的就業是個人的大事，也是家庭的大計，也關係到國家的發展和未來。

高校畢業生如何能找到合適的工作？馬懷德認為，大學生要把個人理想融入到新時代的奮鬥之中。一方面，要懷有一顆平常心，找適合自己的工作。另外一方面，要從最基本的工作、最基礎的環境做起。「這是職業道路的起點，可以為今後的工作、今後的事業發展打下堅實基礎」。

談到大學生就業難的問題，人大代表、礦業大學化工學院教授、博士生導師王虹表示，隨著高等教育的普及，大學生數量眾多，已不再是天之驕子，在認清就業形勢同時，就業眼光也不能太局限了。不要局限於那些大家認為好的職業，也不要把區域鎖定在大城市。

王虹表示，上大學是為了開拓眼界、學習知識的，是為了更好地建設家鄉而不是逃離家鄉。大學畢業也可以回到農村，用自己學到的知識去建設自己的家鄉。現在國家也在大力發展鄉村振興，年輕人還是有蠻多事可以幹。

王虹認為，職業是沒有優劣之分的，只有適合不適合的差異。不管從事什麽樣的工作，在哪個賽道上奔跑都能夠取得成功，關鍵是「你要往前跑，而不是原地躺平」。

對此網友批「代表和代表的孩子回村了嗎？」「很多專家的孩子都去美國沒回來吧？」「問題是家鄉不對我們的生活負責啊！」，有網友更批評「讓沒有找過工作，一直待在像牙塔里的人談找工作，不就離譜麼」「建議以後人大代表不要從這些養尊處優的人裡面選」

另據紅星新聞報導指出，日前一則211文科男碩士吐槽招聘會均薪5500的話題受到關注。畢業生就業難，文科生就業更難嗎？政協委員、上海科技館館長倪閩景指出，就業難不在於文理科的問題，而在於自身與崗位的契合程度。「無論是文科理科，文科生要加強科學素養，理科生也要提高人文素養，我認為都很重要的」。

倪閩景提到，入職初期可能是人才培養階段，往後隨著貢獻增多，收入待遇也許會逐步提高。他認為大學生們不要太在意剛入職的收入，而是要考慮這個工作是不是自己喜歡，有沒有發展前途，要考慮將來的發展才是硬道理。

浙江省杭州市富陽區湖源鄉不斷推進青年回農村、鄉賢回農村行動，圖為回鄉創業的徐海群...
浙江省杭州市富陽區湖源鄉不斷推進青年回農村、鄉賢回農村行動，圖為回鄉創業的徐海群（左）在自己承包的果園內帶著遊客一起採收獼猴桃。（新華社）

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