曾給過100萬…三一重工：市值若破兆 老員工獎500萬

創始人梁穩根承諾，三一重工市值破兆，獎勵金牌員工每人500萬。（取材自雷達財經）

三一重工現任董事長向文波日前在央視節目中透露，首批創業員工是三一的金牌員工，三一市值達到千億時，在職金牌員工拿到了人民幣100萬（人民幣，下同，約14.36萬美元）；千億目標達成後，創始人梁穩根表示，等三一市值超過1兆元後要給金牌員工每人發500萬元（約71.83萬美元）。

綜合每日經濟、澎湃新聞報導， 梁穩根在2月底提出了第三次創業目標：三一集團要達到萬億市值；針對第二波重賞金牌員工舉動，向文波表示，這是企業與員工之間的一個遊戲，希望員工相信企業、相信企業的目標。

三一重工第三次創業目標具體來說，是實現「333、366」目標：3000億銷售額、30000名工程師、3000名工人；工程機械、港口機械、煤機礦車成為世界第一，風能裝備、新能源商用車、石油 裝備、電池裝備、氫能裝備、光伏裝備成為中國第一，工業互聯網、動力電池、光伏產業、建築工業化、環保裝備、投資 協同實現破局。

梁穩根在2022年1月19日辭去董事長、董事會專門委員會職務後，仍高度參與和關注三一重工的發展，集中更多精力考慮公司的長期戰略和發展機遇。公開資料顯示，2011年9月，胡潤研究院發布「胡潤百富榜」前50名，梁穩根以財富700億元成為「2011年中國首富」。