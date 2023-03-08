為一碗粉赴一座城…旅遊要靠「她經濟」 消費比他高3成

驢媽媽旅遊網數據顯示，女性成為出遊的主力，人均花費也比男性高。（新華社）

38婦女節帶熱鮮花、折扣商品及團建活動的「她經濟」。根據驢媽媽旅遊網數據顯示，女性在旅遊消費市場的主導地位越發明顯。過去一年，該平台上女性遊客占比近69%，女性遊客的人均花費也較男性高出27%，為「一碗粉」、「一間房」、「一部劇」赴一座城成為「女神們」的常態。

每日經濟新聞報導，驢媽媽旅遊網CEO鄒慶齡表示，根據近年來的數據，女性成為出遊主力，以及成為旅遊目的地、旅行線路、酒店和交通工具等方面主要決策者的趨勢愈發明顯。平台上女性遊客占比近69%，女性遊客為旅遊支付的人均花費高於男性27%。

在旅行決策上特別是全家出遊時，女性往往占有主導權，超過70%的訂單是由女性用戶主導目的地、產品路線等方面選擇。

從驢媽媽平台預訂及搜索情況來看，上海、北京 、廣州、杭州、無錫、珠海、成都、南京、蘇州、武漢 等城市的女性出遊頻次較高，其中17%為獨自旅行。

產品偏好方面，女性消費者普遍更青睞個性化較高的定製遊，注重旅途中的體驗感，且願意為旅遊品質付費，尤為關注品質住宿和酒店配套服務。酒店環境、周邊玩樂、餐飲、樓層、床品、洗漱用品、房間露台、視野等諸多細節，都是女性遊客的關注重點。

報導指出，女性出遊還引領了旅遊市場的「網紅經濟」。驢媽媽旅遊網數據顯示，相較男性遊客，女性遊客更樂於在新晉網紅打卡地中選擇下一個出行目的地，也更願意去嘗試一些特色酒店、主題民宿 和小眾景區。

另據現代快報報導，婦女節也帶動了一波女性消費熱。實地走訪南京市場，市場內滿是從昆明空運而來的鮮花，鬱金香、康乃馨、向日葵……「我們從半個月前就向昆明訂貨了，一天一個價，一天比一天貴」。一家商戶的老闆陳春路說。

據了解，情人節過後，紅玫瑰拿貨量變少，價格則物以稀為貴，零售價最高比去年同期增長50%。陳春路透露，今年情人節他接了11000份訂單，比去年情人節同期增長50%，預計今年三八婦女節比去年同期增長得更多，「畢竟涵蓋了更多不同身分的女性」。