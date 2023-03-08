我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙橫行…子女旅美 獨居台婦被騙百萬美元

麥卡錫主義再起 趙美心遭攻擊痛批：醜陋虛假

為一碗粉赴一座城…旅遊要靠「她經濟」 消費比他高3成

中國新聞組／北京8日電
驢媽媽旅遊網數據顯示，女性成為出遊的主力，人均花費也比男性高。（新華社）
驢媽媽旅遊網數據顯示，女性成為出遊的主力，人均花費也比男性高。（新華社）

38婦女節帶熱鮮花、折扣商品及團建活動的「她經濟」。根據驢媽媽旅遊網數據顯示，女性在旅遊消費市場的主導地位越發明顯。過去一年，該平台上女性遊客占比近69%，女性遊客的人均花費也較男性高出27%，為「一碗粉」、「一間房」、「一部劇」赴一座城成為「女神們」的常態。

每日經濟新聞報導，驢媽媽旅遊網CEO鄒慶齡表示，根據近年來的數據，女性成為出遊主力，以及成為旅遊目的地、旅行線路、酒店和交通工具等方面主要決策者的趨勢愈發明顯。平台上女性遊客占比近69%，女性遊客為旅遊支付的人均花費高於男性27%。

在旅行決策上特別是全家出遊時，女性往往占有主導權，超過70%的訂單是由女性用戶主導目的地、產品路線等方面選擇。

從驢媽媽平台預訂及搜索情況來看，上海、北京、廣州、杭州、無錫、珠海、成都、南京、蘇州、武漢等城市的女性出遊頻次較高，其中17%為獨自旅行。

產品偏好方面，女性消費者普遍更青睞個性化較高的定製遊，注重旅途中的體驗感，且願意為旅遊品質付費，尤為關注品質住宿和酒店配套服務。酒店環境、周邊玩樂、餐飲、樓層、床品、洗漱用品、房間露台、視野等諸多細節，都是女性遊客的關注重點。

報導指出，女性出遊還引領了旅遊市場的「網紅經濟」。驢媽媽旅遊網數據顯示，相較男性遊客，女性遊客更樂於在新晉網紅打卡地中選擇下一個出行目的地，也更願意去嘗試一些特色酒店、主題民宿和小眾景區。

另據現代快報報導，婦女節也帶動了一波女性消費熱。實地走訪南京市場，市場內滿是從昆明空運而來的鮮花，鬱金香、康乃馨、向日葵……「我們從半個月前就向昆明訂貨了，一天一個價，一天比一天貴」。一家商戶的老闆陳春路說。

據了解，情人節過後，紅玫瑰拿貨量變少，價格則物以稀為貴，零售價最高比去年同期增長50%。陳春路透露，今年情人節他接了11000份訂單，比去年情人節同期增長50%，預計今年三八婦女節比去年同期增長得更多，「畢竟涵蓋了更多不同身分的女性」。

北京 民宿 武漢

上一則

新聞評論／秦剛搬憲法 打臉王滬寧、宋濤

下一則

24歲美女大學畢 到養豬場工作年薪10萬

延伸閱讀

猜猜看／擁抱有兩種 情人節愛心也有兩種

猜猜看／擁抱有兩種 情人節愛心也有兩種
情人節最好禮物

情人節最好禮物
情人節應否放假

情人節應否放假
隕石砸向義大利「古石城」 在情人節擊中民宅陽台

隕石砸向義大利「古石城」 在情人節擊中民宅陽台

熱門新聞

(取自YouTube)

紐約街頭露宿翁上海爭產？妻女批：32年不聞問 無情無義

2023-03-03 08:00
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬。（取材自Instagram）

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

2023-03-01 03:15
蔡天鳳。圖／摘自IG

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

2023-03-03 10:47
香港名媛蔡天鳳。（取材自Instagram）

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

2023-03-04 17:25
蔡天鳳「頭七」，丈夫Chris特地請來六壬招魂師，用「六壬法科招魂儀式」將魂魄招齊，讓她可以得以安息。（取材自臉書）

蔡天鳳「魂魄四散」 招魂師嘆「不招魂恐永不超生」

2023-03-01 01:01
香港名媛蔡天鳳遭前夫一家狠心分屍。（路透）

蔡天鳳慘遭分屍 醫師揭加害者1共通點、5大特性

2023-03-01 19:44

超人氣

更多 >
「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統
銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中
詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金