三八婦女節調查 中國女性薪資追近男性但差12%

最新調查顯示，男女薪酬差距雖逐年縮窄，但仍男多女少，圖為求職者在瀏覽招聘信息。 （中新社）

女性撐起半邊天，三八婦女節到來，重慶有公司放假6天「寵愛」女員工。智聯招聘發布女性職場報告指出，2023年女性的平均薪酬為8689元／月（人民幣，下同，約1248美元），與男性的9942元／月（約1428美元）相差1253元，男女薪酬差距逐年縮窄。但職場性別不公仍然存在，婚育仍是職場女性桎梏。

極目新聞報導，智聯招聘「2023中國女性職場現狀調查報告」顯示，職場女性愈發有自信，41.3%的職場女性認為，和同級男性同事相比，自己工作表現更佳，占比高於去年的32.7%。46.9%的職場女性認為，自己比同級女性同事表現更佳，占比高於去年的37.2%。

從薪酬來看，2023年女性的平均薪酬為8689元/月，與男性的9942元/月相差1253元，總體來看，男女薪酬差距呈逐年縮窄趨勢。2019年，女性比男性月薪低23.5%，2023年相差約12%。一定程度說明女性的職場價值日益得到更多認可。

當被問及晉升最大的障礙時，有44.9%的女性認為公司提供的晉升機會有限，占比高於其他因素。排在第二位的是性別歧視 ，占比25.5%，明顯高於男性的11.2%，值得一提的是，因處在婚育階段，被動失去晉升機會的女性占比高達23.2%，同樣大幅高於男性（10.7%）。可以看到，相較於男性，性別和婚育是女性晉升的兩大主要障礙。

報導指出，調研數據顯示，女性遭遇過職場不公的占比高達9成以上，接近職場男性的2倍。61.1%的女性在求職中被問婚育，與去年的61.2%基本持平，但仍遠高於男性的21.5%。51.1%的女性表示年齡影響職場前景，高於去年的43%，也遠高於男性的28.8%。

據了解，對於造成職場性別不平等的原因，57%的受訪女性認為生育是女性擺脫不掉的負擔，高於男性的30.1%。在職場男性中，認為社會制度不夠公平造成性別不平等的占比最高，達到30.5%，排在第二位的是社會分工不同（30.3%）。

另據九派新聞報導，重慶一公司在婦女節為女性職工放假6天，並在通知文件註明「女神，你們值得被寵愛」。同時，該公司也為男性職工安排了調班假期2天，讓男性職工可以回家帶孩子、陪老婆，陪媽媽和丈母娘。