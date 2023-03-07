又見科研人才揮別美國 樂當「海歸」…陳雪梅掌北大生科學院

陳雪梅回中國擔任北京大學生命科學學院院長。（取材自極目新聞）

「科研女神」顏寧辭普林斯頓大學教職，返中創立深圳醫學 科學院後，又有高端人才選擇當「海歸」」，自美國返華；據極目新聞報導，美國國家科學院院士、加州大學 河濱分校特聘教授陳雪梅已全職回國，擔任大學生命科學學院院長院長。

陳雪梅表示，希望學院繼續重視基礎研究，重視教書育人，培養有好奇心、有學習能力、有探索精神的人才。

陳雪梅生於中國哈爾濱，1988年畢業於北京 大學生物系，獲學士學位；1995年畢業於美國康乃爾大學生物化學專業，獲博士學位。2013年，她當選美國國家科學院（NAS）院士，這一榮譽旨在表彰她在microRNA的調控機制方面的研究，為探索生命奧秘所作的貢獻。

陳雪梅說，大家都說21世紀是生命科學的世紀，1984年高中畢業後，她報考了北大生物系，並如願學習植物生理與生化專業。本科四年她沒怎麼想今後要幹什麼，只是因為自己對植物感興趣，所以就認真地學習專業知識。

她說，「爸爸經常帶我去野外玩，看見各種各樣的花草樹木我就覺得很開心，而對在學校做解剖果蠅幼蟲的實驗卻不太喜歡，我做不來動物的實驗」。

到了康乃爾大學生物化學系，她選擇小RNA（microRNA）和花器官發育這個研究領域。她說，「當時我們在做花的發育過程研究，想找出花發育過程中的重要調控基因。我們找到了一個基因Hen1，發現它的表型與另外一個基因Dicer突變以後很像」。通過提取小分子RNA，陳雪梅的研究團隊證實了這個想法是對的，成為最先從植物體中分離出microRNAs的研究團隊之一，並取得植物發育生物學領域的一些重要發現。