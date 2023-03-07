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學生背鍋碗瓢盆野炊 引發懷舊潮…網友：這才是春遊

中國新聞組／北京7日電
野炊現場。（取材自紅星新聞）
野炊現場。（取材自紅星新聞）

四川安岳一鄉鎮學校日前組織春遊，只見學生們在老師的帶領下，背著鍋碗瓢盆、柴火、蔬菜、臘肉香腸等，到田野間野炊。他們挖坑開灶，切菜煮飯，全程自己動手，每人做了自己的「拿手菜」與同學分享。視頻上傳後，喚起了不少80、90後的回憶，「這才是真正的春遊，我們小時候就是這樣的，好懷念這樣的童年」。

紅星新聞報導，視頻中，學生們背著背簍、提著袋子走出學校，臉上洋溢著笑容。他們的背簍中，裝著鍋碗瓢盆，或柴火、蔬菜水果、桶裝水等。到了目的地，在一片空地中，學生們動手挖坑開灶，圍在一起削土豆、洗菜。

不少網友留言，「以前小時候每年都野炊，好懷念青春」、「終於看到了有煙火味的學習生活，為學校和老師點讚」。

安岳縣華嚴九年制學校校長曾誠表示，學校的春遊野炊已開展數年，既鍛鍊了學生，也給他們留下美好的回憶。學生的積極性和老師的參與度都很高，學生都盼望著「以後還會去」。

學生們背著鍋碗瓢盆去春遊。（取材自紅星新聞）
學生們背著鍋碗瓢盆去春遊。（取材自紅星新聞）

曾誠說，當初學校第一次提出春遊，也有人提出安全問題，「我就說只要把路選好，行程規劃好，老師都跟到，應該沒問題」。

此前學校組織春遊，有家長不放心，擔心孩子煮不熟，就跟著去看，「今年，我們沒有讓家長跟，他們去幫忙，那就失去意義了」。曾誠說，為了保障安全，學校提前去踩了點，選擇了不和森林、河流靠近的空地，路線也選擇小路，「為了飲水安全，學生都自己帶水，我們也讓他們頭天晚上在家裡就把菜洗乾淨，節約點水」。

他說，事前讓學生回家跟父母學一道菜，學生有炒番茄炒蛋的，也有炒土豆絲的，還有做酸菜魚的，味道都很不錯，「鄉鎮上有些小館子都沒得有的娃娃整得好吃」。

學生分組合作做飯。華西都市報
學生分組合作做飯。華西都市報

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