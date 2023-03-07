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睽違3年…上海迪士尼玩偶又能抱抱 門票熱銷

中國新聞組／上海7日電
上海迪士尼官方宣布，重啟遊客與玩偶擁抱握手。圖為春節時迪士尼朋友們換上節日新裝歡迎遊客。（中新社）
上海迪士尼官方宣布，重啟遊客與玩偶擁抱握手。圖為春節時迪士尼朋友們換上節日新裝歡迎遊客。（中新社）

歷經疫情3年，上海迪士尼度假區6日宣布，即日起恢復玩偶「迪士尼朋友」與遊客擁抱、握手等近距離接觸活動。這項消息立刻登上社群平台微博熱搜榜，網友興奮表示終於恢復正常。官方則喊話快來「貼貼」。

來源：YouTube

中央社報導，微信公眾號「上海迪士尼度假區發布」發文表示：根據現階段的趨勢和相關指導意見等，上海迪士尼度假區正逐步重啟這項迪士尼的傳統，即與迪士尼朋友的近距離互動。

文中說，6日起，迪士尼朋友們再次與大家擁抱、握手、合影。迪士尼朋友簽名和與迪士尼朋友進餐體驗則晚些時候恢復。

綜合陸媒報導，上海迪士尼樂園在2020年5月11日歷經3個多月閉園後重新開放，當時因疫情取消玩偶近距離合影互動，這項政策至今已近3年。

根據規定，遊客在「與迪士尼朋友見面」區域都需要佩戴口罩。這項消息上午登上了微博的熱搜榜，許多網友表示覺得「幸福」，並期待前往遊玩。

此外，來自Pixar動畫電影「熊抱青春記」（Turning Red）中大受歡迎的小熊貓美美，也將在上海迪士尼度假區全球亮相首發。

攜程平台數據顯示，迪士尼門票熱度環比前一日大增350%，周邊酒店熱度環比前一日大漲超過260%。

上海迪士尼官方宣布，重啟遊客與玩偶擁抱握手。圖為日前上海迪士尼樂園重新開放，米奇...
上海迪士尼官方宣布，重啟遊客與玩偶擁抱握手。圖為日前上海迪士尼樂園重新開放，米奇率領眾小夥伴向遊客致意。（中新社）

迪士尼 疫情 微博

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