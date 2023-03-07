政協委員籲頒「三孩家庭光榮證」 網酸：生9娃給你3張

三孩示意圖。（新華社）

三孩生育政策實施後，各地陸續出台多種支持生育措施。全國政協委員、北京 信息科技大學教授祝連慶表示，應在全國範圍為三孩家庭頒發「三孩家庭光榮證」，減輕年輕人的生育焦慮。對此，網民開酸「讓專家自己去生吧，生9個娃，給他發三張光榮證」、「真的很搞笑，不要發光榮證，發錢就行」。

北京青年報報導，2023年1月，國家統計局公布人口數據顯示，2022年中國總人口比2021年減少了85萬人。這是中國61年來首次出現人口負增長，是人口形勢發生變化的標誌性事件，將對經濟、社會發展產生深遠影響。根據「七普」數據，中國育齡婦女總和生育率為1.3，已進入低生育陷阱。

祝連慶說，當前各種舉措主要聚焦於延長產假、發放育兒補貼等看得見的方面，忽略了年輕人生育觀念已經改變這一看不見的原因。2023年全國兩會 ，他已經提交「關於設立「生育文化節」、加強生育觀念引導的提案」，呼籲在構建生育支持政策體系時，補上「新生育觀念引導」這一短板。

也有一些人口學專家注意到生育觀念對生育行為影響的重要性。知名人口學專家、南開大學經濟學院教授原新表示，生育成本固然是重要原因，但當前的輿論環境普遍製造生育焦慮。現在媒體，尤其是自媒體，特別是短視頻裡，一說到生育基本上都是討論生育之苦、養育之難。過去那種天倫之樂、兒女繞膝的情景再也沒有了，現在宣傳不是天倫之樂，而是「天倫之苦」。此外，一些不利於生育的價值觀的擴散，又加劇了年輕人對生育的焦慮。

祝連慶注意到，在獨生子女時代，關於政策的宣傳遍布公共空間，但三孩政策出台後，不管在公共場所，還是在大眾媒體上，都很少見到對新生育觀念的宣傳引導，友好生育環境的輿論氛圍尚未形成。目前一些省份多個地方還存留著限制生育的標語。

祝連慶認為，應發揮多子女家庭榜樣作用。參照過去發放「獨生子女父母光榮證」的形式，在全國範圍為三孩家庭頒發「三孩家庭光榮證」，並遴選「三孩榜樣家庭」，組織力量廣泛介紹他們的生育故事，傳播多子女家庭的生育經驗，減輕人們的生育焦慮。