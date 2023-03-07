我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

大氣河風暴最快9日襲北加 可能引發山區洪水

政協委員籲頒「三孩家庭光榮證」 網酸：生9娃給你3張

中國新聞組／北京7日電
三孩示意圖。（新華社）
三孩示意圖。（新華社）

三孩生育政策實施後，各地陸續出台多種支持生育措施。全國政協委員、北京信息科技大學教授祝連慶表示，應在全國範圍為三孩家庭頒發「三孩家庭光榮證」，減輕年輕人的生育焦慮。對此，網民開酸「讓專家自己去生吧，生9個娃，給他發三張光榮證」、「真的很搞笑，不要發光榮證，發錢就行」。

北京青年報報導，2023年1月，國家統計局公布人口數據顯示，2022年中國總人口比2021年減少了85萬人。這是中國61年來首次出現人口負增長，是人口形勢發生變化的標誌性事件，將對經濟、社會發展產生深遠影響。根據「七普」數據，中國育齡婦女總和生育率為1.3，已進入低生育陷阱。

祝連慶說，當前各種舉措主要聚焦於延長產假、發放育兒補貼等看得見的方面，忽略了年輕人生育觀念已經改變這一看不見的原因。2023年全國兩會，他已經提交「關於設立「生育文化節」、加強生育觀念引導的提案」，呼籲在構建生育支持政策體系時，補上「新生育觀念引導」這一短板。

也有一些人口學專家注意到生育觀念對生育行為影響的重要性。知名人口學專家、南開大學經濟學院教授原新表示，生育成本固然是重要原因，但當前的輿論環境普遍製造生育焦慮。現在媒體，尤其是自媒體，特別是短視頻裡，一說到生育基本上都是討論生育之苦、養育之難。過去那種天倫之樂、兒女繞膝的情景再也沒有了，現在宣傳不是天倫之樂，而是「天倫之苦」。此外，一些不利於生育的價值觀的擴散，又加劇了年輕人對生育的焦慮。

祝連慶注意到，在獨生子女時代，關於政策的宣傳遍布公共空間，但三孩政策出台後，不管在公共場所，還是在大眾媒體上，都很少見到對新生育觀念的宣傳引導，友好生育環境的輿論氛圍尚未形成。目前一些省份多個地方還存留著限制生育的標語。

祝連慶認為，應發揮多子女家庭榜樣作用。參照過去發放「獨生子女父母光榮證」的形式，在全國範圍為三孩家庭頒發「三孩家庭光榮證」，並遴選「三孩榜樣家庭」，組織力量廣泛介紹他們的生育故事，傳播多子女家庭的生育經驗，減輕人們的生育焦慮。

北京 全國兩會

上一則

睽違3年…上海迪士尼玩偶又能抱抱 門票熱銷

下一則

活得像老鼠…985高校女生棄高薪設計師 寧幫寵物做美容

延伸閱讀

航空作家王立楨穿飛行夾克 被台灣年輕人無端飆罵

航空作家王立楨穿飛行夾克 被台灣年輕人無端飆罵
專家：普亭若垮台由親西方政權取代將是北京惡夢

專家：普亭若垮台由親西方政權取代將是北京惡夢
專家呼籲每天省杯咖啡錢養老 網友懟：胡說八道

專家呼籲每天省杯咖啡錢養老 網友懟：胡說八道
風向變…47富豪未連任兩會代表 新人來自這些產業

風向變…47富豪未連任兩會代表 新人來自這些產業

熱門新聞

(取自YouTube)

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

2023-03-03 08:00
香港名媛蔡天鳳身亡後，其龐大遺產頓成下一波處理焦點。（取材自臉書）

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

2023-02-27 11:56
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬。（取材自Instagram）

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

2023-03-01 03:15
香港名媛兼模特兒蔡天鳳。（取材自蔡天鳳Instagram）

蔡天鳳遭碎屍 命理師分析面相 曝注意她「名中有這字」

2023-02-28 00:01
蔡天鳳。圖／摘自IG

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

2023-03-03 10:47
香港名媛蔡天鳳。（取材自Instagram）

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

2023-03-04 17:25

超人氣

更多 >
影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架
想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了

想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了
上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分

上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分
善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」

善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」
福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走