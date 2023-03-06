我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在加州自己蓋房 可能比買便宜 省20萬元

寓意頗深？李克強告別提「人在幹天在看」 網熱議

考雙科滿分獲「1個桶子」 廣西師創意獎勵有寓意

中國新聞組／北京6日電
廣西這名男童被學校老師獎勵了「一個桶子」。（取材自快科技）
廣西這名男童被學校老師獎勵了「一個桶子」。（取材自快科技）

中國廣西省柳州市有位小男孩近日放學時，一路提著「一個桶子」回家，引來路人好奇。經男童的同學家長詢問，才知道這名男童因為考試2科都100分滿分，收到了老師的特別獎勵，「一個桶子」的寓意是，「人生第一桶金，要用知識裝上」。

科技生活快報報導，一張男童放學時提著「一個桶子」的照片近日在網上流傳，許多網友不解為何男童提著桶子回家。拍攝者覃先生指出，當天他接女兒放學，遇到這名男童提著桶子，裡面還有一張獎狀，他很是好奇。

覃先生問了自己女兒，女兒告訴他，「只有雙科都100分，才能得到獎狀和桶子，其他人只能得到獎狀」。男孩走在路上回頭率百分百，讓其他同學都很羨慕。

據悉，老師為了鼓勵學生學習，想出這種特別的獎勵，寓意是「人生第一桶金，要用知識裝上」。

網友們看到這種別出心裁的獎勵後，大誇老師實在太有創意，笑稱「哪個天才老師想出的獎勵辦法」，大家都稱讚「很有寓意的獎品」、「挺好，給孩子動力」、「真的是第一桶金，這個老師太有才了」，不少人認為能讓其他人知道孩子取得了好成績，給孩子自信心，也能讓其他孩子愛上學習。

上一則

港新盤兩個月成交破2000宗 多去年首季逾倍

下一則

「遊行即拘捕」 香港社民連稱遭國安處警告

延伸閱讀

中國知名表演家「劉三姐」黃婉秋去世 享壽80歲

中國知名表演家「劉三姐」黃婉秋去世 享壽80歲
廣西公安廳欠48萬電費 網譏：真想看它斷電

廣西公安廳欠48萬電費 網譏：真想看它斷電
廣西公安廳欠電費48萬人民幣 網：真想看停電後啥樣子

廣西公安廳欠電費48萬人民幣 網：真想看停電後啥樣子
中國跪頸案 廣西男違規 遭3交警壓地踩臉

中國跪頸案 廣西男違規 遭3交警壓地踩臉

熱門新聞

(取自YouTube)

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

2023-03-03 08:00
香港名媛蔡天鳳身亡後，其龐大遺產頓成下一波處理焦點。（取材自臉書）

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

2023-02-27 11:56
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬。（取材自Instagram）

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

2023-03-01 03:15
香港名媛兼模特兒蔡天鳳。（取材自蔡天鳳Instagram）

蔡天鳳遭碎屍 命理師分析面相 曝注意她「名中有這字」

2023-02-28 00:01
蔡天鳳。圖／摘自IG

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

2023-03-03 10:47
香港西九龍總區刑事部警司鍾雅倫說明案情。美聯社

蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦

2023-02-26 12:02

超人氣

更多 >
67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標
間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬
Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了
杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬

杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬
中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力

中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力