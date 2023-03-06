考雙科滿分獲「1個桶子」 廣西師創意獎勵有寓意

廣西這名男童被學校老師獎勵了「一個桶子」。（取材自快科技）

中國廣西省柳州市有位小男孩近日放學時，一路提著「一個桶子」回家，引來路人好奇。經男童的同學家長詢問，才知道這名男童因為考試2科都100分滿分，收到了老師的特別獎勵，「一個桶子」的寓意是，「人生第一桶金，要用知識裝上」。

科技生活快報報導，一張男童放學時提著「一個桶子」的照片近日在網上流傳，許多網友不解為何男童提著桶子回家。拍攝者覃先生指出，當天他接女兒放學，遇到這名男童提著桶子，裡面還有一張獎狀，他很是好奇。

覃先生問了自己女兒，女兒告訴他，「只有雙科都100分，才能得到獎狀和桶子，其他人只能得到獎狀」。男孩走在路上回頭率百分百，讓其他同學都很羨慕。

據悉，老師為了鼓勵學生學習，想出這種特別的獎勵，寓意是「人生第一桶金，要用知識裝上」。

網友們看到這種別出心裁的獎勵後，大誇老師實在太有創意，笑稱「哪個天才老師想出的獎勵辦法」，大家都稱讚「很有寓意的獎品」、「挺好，給孩子動力」、「真的是第一桶金，這個老師太有才了」，不少人認為能讓其他人知道孩子取得了好成績，給孩子自信心，也能讓其他孩子愛上學習。