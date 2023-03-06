崑山「直播帶崗」新招奏效 有主播1年幫企業招到逾萬員工

直播招聘成了吉浪浪的新職業。（取材自中國新聞周刊）

新冠疫情 讓許多企業調整了招聘模式，其中，「直播帶崗」已推動就業 市場發生大的變化。在快手，江蘇省直播帶崗簡歷投遞量、崗位創建量都是全國第一。其中，崑山尤為突出，當地有主播一年估計可幫企業招到一萬多員工；一些企業通過直播招來的人，7天流失率也降至在5%以內，「崑山模式」 正有效緩解企業招聘的「7天流失困境」。

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中國新聞周刊報導，2014年，吉浪浪到崑山務工，面試通過進入電子廠當電鍍工，簽了5年合同。他觀察到，很多人進廠後有「7天流失困境」。就是能待七、八天的，一般能堅持下來。

2017年，吉浪浪發現開直播可以賺錢。剛開始瞎拍，2019年4月底，與廠裡的合同到期，他沒再續約，專門做短視頻和直播。那時他有133萬粉絲。2021年夏天，吉浪浪再次回到崑山繼續拍視頻，同時在原來的電子廠做了一份兼職。

吉浪浪記得，剛進電子廠時，感覺人來人往。很多人進廠後，幹不了幾天，走了。他的觀察，能待七八天的，一般能堅持下來。他觀察到的這個現象，用工企業稱之為「7天流失困境」。（取材自中國新聞周刊）

暑期是很多電子廠的用工高峰。但企業自聘很難在短期內滿足大量用工的需求，傳統的中介模式常被層層轉包，且信息不透明，匹配度低。導致企業招工成本不斷被動拉升。

在這樣的背景下，短視頻直播平台的「招聘使命」，應運而生。2022年1月，快手上線「快招工」，後升級為「快聘」，專門服務於藍領就業和企業招工需求。而此前，招工類直播和短視頻在快手的播放已達到日均18億次。

吉浪浪正是站在了這風口上。2021年6月中旬到6月底，他通過快手直播，半個月幫電子廠招了70多人。他決定全職做直播帶崗，2021年12月註冊了公司。「好的壞的方面，都會講清楚，」他通過直播鏡頭、短視頻展示工作環境、吃住環境，並在線解答疑問，讓通過直播平台找工作的人可以直觀判斷。講得明白，講得仔細，這樣招來的人，在職率肯定要高。

河南 葉縣駐崑山市轉移就業服務中心主任谷丹丹說，他們2022年就與快手合作直播招聘，成果突出。在快手，江蘇省直播帶崗簡歷投遞量、崗位創建量，都是全國第一。而在江蘇，崑山尤為突出。崑山的直播帶崗新模式，也成為一種現象和學者們調查的對象，被稱「崑山模式」。