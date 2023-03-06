逾4000萬老人失能 「上門幫人洗澡」行業爆火

張壽鍇駕駛公司配備的助浴小黃車，駛入居民小區，準備為老人洗澡。(取材自穀雨工作室)

中國人口老化問題嚴重，國家衛生健康委預計，在2035年左右中國60歲及以上老年人口將破4億，占比將超30%。老年人口數量多、人口老齡化速度快，照護問題備受各界關注。「上門幫人洗澡」爆火背後，凸顯中國逾4000萬失能老人的辛酸及迫切需要。

騰訊新聞「穀雨工作室」報導，張壽鍇駕駛公司配備的助浴小黃車，駛入居民小區。和他搭檔的是另一名助浴師王峰。小區保安一眼認出了他們，知道他們是「到二單元給老人洗澡的」。這已經是張壽鍇和王峰第9次給陳雲慶（化名）洗澡。

陳雲慶今年73歲，年輕時是一名醫生，6年前患腦血栓，開始臥床不起。王峰記得第一次上門給陳雲慶洗澡的情形，面對兩個陌生的中年男子，老人有些緊張和焦慮。王峰給他洗的時候，明顯感覺老人在繃著勁兒，不是很配合。王峰一邊洗一邊跟老人聊天，告訴他洗澡能夠促進血液循環，對他身體有好處，十多分鐘以後，他感覺到老人開始放鬆了，也跟他有了眼神交流，「長久不洗只是擦的話，身上還是有皮屑。當時洗到一半的時候，他自然而然就開心了，也會配合你。」

洗了多次以後，助浴師和老人早已建立了信任關係。每次助浴前，助浴師都要和家屬簽訂一份免責協議書，公司也給每位助浴師都上了養老護理險，來防範服務中的意外。

59歲的張國慶是一個助浴團隊的負責人，做這行越久，越感受到洗澡這件小事「意義重大」。有一次上門服務，助浴對象是一名植物人，曾經是公司高管，聽到他們來洗澡了，眼角一滴淚水無聲滑落。這些時刻讓張國慶十分動容，也下決心把這個行業做下去。

張國慶覺得，做助浴一定要有情懷支撐，但行業想要發展壯大，絕不能只靠情懷：「情懷是你老闆自己的事，但不能天天跟員工講情懷，情懷不能當飯吃，還是要讓助浴師有一份體面的收入，這樣才能調動積極性，讓更多人願意加入這個行業。」