逾4000萬老人失能 「上門幫人洗澡」行業爆火
中國人口老化問題嚴重，國家衛生健康委預計，在2035年左右中國60歲及以上老年人口將破4億，占比將超30%。老年人口數量多、人口老齡化速度快，照護問題備受各界關注。「上門幫人洗澡」爆火背後，凸顯中國逾4000萬失能老人的辛酸及迫切需要。
騰訊新聞「穀雨工作室」報導，張壽鍇駕駛公司配備的助浴小黃車，駛入居民小區。和他搭檔的是另一名助浴師王峰。小區保安一眼認出了他們，知道他們是「到二單元給老人洗澡的」。這已經是張壽鍇和王峰第9次給陳雲慶（化名）洗澡。
陳雲慶今年73歲，年輕時是一名醫生，6年前患腦血栓，開始臥床不起。王峰記得第一次上門給陳雲慶洗澡的情形，面對兩個陌生的中年男子，老人有些緊張和焦慮。王峰給他洗的時候，明顯感覺老人在繃著勁兒，不是很配合。王峰一邊洗一邊跟老人聊天，告訴他洗澡能夠促進血液循環，對他身體有好處，十多分鐘以後，他感覺到老人開始放鬆了，也跟他有了眼神交流，「長久不洗只是擦的話，身上還是有皮屑。當時洗到一半的時候，他自然而然就開心了，也會配合你。」
洗了多次以後，助浴師和老人早已建立了信任關係。每次助浴前，助浴師都要和家屬簽訂一份免責協議書，公司也給每位助浴師都上了養老護理險，來防範服務中的意外。
59歲的張國慶是一個助浴團隊的負責人，做這行越久，越感受到洗澡這件小事「意義重大」。有一次上門服務，助浴對象是一名植物人，曾經是公司高管，聽到他們來洗澡了，眼角一滴淚水無聲滑落。這些時刻讓張國慶十分動容，也下決心把這個行業做下去。
張國慶覺得，做助浴一定要有情懷支撐，但行業想要發展壯大，絕不能只靠情懷：「情懷是你老闆自己的事，但不能天天跟員工講情懷，情懷不能當飯吃，還是要讓助浴師有一份體面的收入，這樣才能調動積極性，讓更多人願意加入這個行業。」
「上門幫人洗澡」引發討論，不少人關注中國到底有多少失能老年人口？據了解，人口普查數據顯示，去年中國65歲及以上人口的為2.0978億，占總人口的14.85%。另外有一個廣為流傳的數據--中國失能半失能老人的數量為4063萬。此數據來自「全國老齡辦、民政部、財政部2016年共同發布的第四次中國城鄉老年人生活狀況抽樣調查結果，我國失能、半失能老年人大致4063萬人」。
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