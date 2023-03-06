風向變…47富豪未連任兩會代表 新人來自這些產業

小米集團創始人雷軍。(Getty Images)

2023年是中國政府換屆之年，隨著全國兩會 召開，全國人大代表、政協委員的更迭也引發關注。據胡潤研究院統計，今年個人財富超10億美元的全國人大代表、政協委員富豪共81位，其中31位是新人，多來自新能源汽車 、人工智慧等當紅新興產業。網路平台、房地產 業巨頭如馬化騰、許家印等人離場，反映中國企業家參政議政趨勢，也折射出不同尋常的經濟信號。

據胡潤研究院和英媒BBC合作發布的統計分析，81位身價超過10億美元的代表委員，來自41位人大代表、40位政協委員，分別占總數的1.4%和1.8%。對比2018年上一屆名單，有47名富豪未能連任，今年的81人中有31位是新人。新任者中不少都來自風頭正勁的行業，比如新能源汽車、醫藥、人工智能等。

與離任者相比，本屆留任的代表和委員不是來自風頭正勁的行業，就是民營企業家裡的「常青樹」。其中較受關注的連任者是寧德時代創始人、全國政協委員曾毓群，他身價438億美元最高。曾毓群的發跡，得益於中國新能源汽車過去十年間的狂飆。作為全球動力電池龍頭的寧德時代，受益中國新能源汽車產業發展快速成長。

小米集團創始人雷軍、四川通威集團董事局主席劉漢元也連任人大代表、政協委員，近年朝太陽能領域轉型的劉漢元已連任四屆政協委員。

新加入的代表、委員包括小鵬汽車董事長何小鵬、商湯科技創始人湯曉鷗、香港周大福第三代掌門人鄭志剛、澳門賭王何鴻燊之女何超瓊。

值得注意的是，包括小鵬汽車在內的中國車企，正面臨因美國對華晶片禁令的掣肘而在西方市場競爭時處於劣勢的局面；商湯科技也在2021年被美國列入「涉軍企業名單」，實施投資限制，當時其股票解禁後曾遭遇暴跌。

一代新人送舊人，多位互聯網巨頭也集體離場。騰訊、網易、百度、京東等中國網路平台巨頭的創始人馬化騰、丁磊、李彥宏、劉強東，均在今年的兩會上，告別了政治舞台。其中，劉強東在2019年就因「個人原因」，請辭全國政協委員的職務。

未連任的還有恒大創辦人許家印、新東方創始人俞敏洪，兩人都是自2008年起擔任全國政協委員，許家印的公司財務於2021年9月爆雷後，去年就請假未出席全國兩會；隨中國房地產業不振，與許家印一同退場的還有許榮茂（世茂）、沈國軍（銀泰）、張力（富力）等。俞敏洪則因其業務受「雙減」教育改革重創，轉型直播帶貨。