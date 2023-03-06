「7天800多公里」 河北爺孫騎行上學：是遠行也是陪伴

河北男孩小譚與67歲爺爺一路騎自行車到山東上學，7天騎了800多公里，留下難忘回憶。（取材自瀟湘晨報）

近日，中國河北有位67歲爺爺一路騎自行車，陪孫子到山東威海上大學，兩人全程騎行800多公里，費時7天。孫子小譚說，爺爺年齡大了，以後身體素質會下降，騎行的機會比較少。他沿途記錄了許多瞬間，「和爺爺這次騎行是遠行，也是陪伴」，

瀟湘晨報報導，21歲的小譚家住河北廊坊，即將到山東省的哈爾濱理工大學榮成校區求學。開學前，他提出藏了許久的想法：「騎自行車去上學」，67歲的老車手譚爺爺願意陪著孫子一起騎行。

2月17日清早，小譚和爺爺從河北廊坊家中出發，爺倆輕裝上陣，開始騎行上學的旅程。小譚表示，每天騎行100多公里，每20公里會短暫休息，晚上在酒店住，「還是挺累的，主要是肩膀比較疼」。雖然有經驗的爺爺在身旁，但小譚還是每天晚上給媽媽匯報一天的旅程，以止住媽媽的「囉嗦」。

小譚與歲爺爺的自行車。（取材自瀟湘晨報）

白髮老頭身後跟著一個年輕小伙，這樣的「組合」一路上吸引不少好奇目光，第一天兩人到達天津，偶爾有膽子大的人上前搭訕，聽說他們要騎車去威海上學都很震驚。不過小譚說，爺爺退休 後就一直是車隊的一員，騎行方面有經驗，「爺爺曾從河北騎自行車到三亞」。

但即使有「江湖高手」同行，兩人也走過彎路。第三天，兩人到山東東營一個小鎮，發現原本預計入住的旅店關門了，而到附近的酒店還需要騎行10公里，「漏偏風連夜雨，趕到下個酒店的時候人滿了，後來又騎了10公里才住下，那是最累的一天」。爺孫從下午忙活到天黑，終於找到了落腳的地方。

2月23日晚，小譚和爺爺在校門口拍下合照，歷時7天的「荒誕」旅行結束。安全將孫子送達後，隔天譚爺爺便搭高鐵回家。

報導說，小譚從小就是爺爺的跟屁蟲，父母工作忙，爺爺退休在家，爺孫經常一起外出鍛煉。

爺爺也是小譚的騎行老師。高中搬家後，家離學校較遠，小譚開始騎自行車上下學，「當時買了輛比較貴的自行車，我就一直騎」。2018年，小譚和爺爺騎自行車到達北京 ，是他第一次遠距離騎行。

「這次800多公里，走之前我爺爺說我可以完成這次騎行，我也想挑戰一下自己。」爺爺的鼓勵給小譚吃了定心丸。趁著爺爺身體硬朗，小譚想來一場說走就走的旅行，「爺爺年齡大了，以後機會就少了」。

沿途，小譚記錄了許多瞬間。「蒙著薄霧的山，像人臉」，小譚分享手機 裡的圖片，空曠鄉村小道、土坡邊的房子，以及他的愛車。他也將沿途視頻發到互聯網社交平台，受到許多網友關注。回到學校後，還有同學調侃他「這不是網紅嗎」，學校老師也將小譚和爺爺的故事發到朋友圈。

小譚對於突然「火」了感到有點受寵若驚，但並未在意，他說，「曇花一現，熱度很快就會過去了，就是想記錄旅途」。小譚已經加入學校騎行社團，打算把車留在學校，和志同道合的伙伴一起玩。