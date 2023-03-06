安徽84歲翁幫自己辦葬禮 躺棺材遊街 被問「開心嗎」

張文明坐在自己買的棺材裡，村裡遛了一圈。（視頻截圖）

安徽亳州一名84歲獨居老翁為自己辦了「生前葬禮」，他花5000多元人民幣訂做石頭棺材，坐在裡頭在村裡遛了一圈，招了招手，村民見狀都嚇了一跳，了解「真相」後又哈哈大笑，這一幕也紅到互聯網上。

新京報、九派新聞報導，84歲的張文明等了一個星期，終於收到他買的棺材。他瞅著這口花了自己5000塊錢的「房子」，裡面鋪著黃色的絨布，一開始只是想躺進去體驗體驗，結果在大家鼓動下，就在村裡遛了一圈。

穿著壽衣的張文明。（視頻截圖）

張文明還買了壽衣，再請了吹嗩吶的，鄰居把他抬到棺材上面，用幾條布把固定好，擱街上遊了一圈。本村的和鄰村的村民，都趕來看了熱鬧。有人覺得稀奇：「我昨天還見張文明，咋能死了呢？」。

張文明覺得「威風」極了。在安徽亳州渦陽縣趙屯村，他跟著村子一塊兒「老掉」。5個兒女在外打工，平日，張文明獨居在大兒子的瓦房裡，一年到頭沒個說話的人，「孤獨」。他有一身毛病，去縣醫院看病，得央著鄰居騎三輪載他，但鄰居也六七十歲了，老人照顧更老的人，是沒了年輕人的村子摸索出的經驗。

張文明從壽衣店為自己的葬禮置辦的衣物。（取材自九派新聞）

舉行自己的葬禮，也是在設想自己該如何死亡。從前，張文明期盼自己能有一場熱鬧的葬禮、有一口好棺材、死後能有一塊墓碑。

如今，願望實現了三分之二。葬禮過後，張文明在外地打工的兒子和女兒都來了電話：「你辦葬禮高興嗎？」。「高興」，張文明說，「我從來都沒有這麼高興，連結婚都比不上」。

張文明說，自己親眼也體會到了葬禮，將來真的去世以後，想把辦葬禮的錢交給孩子，土葬刻一個碑就行了。