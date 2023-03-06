我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在加州自己蓋房 可能比買便宜 省20萬元

寓意頗深？李克強告別提「人在幹天在看」 網熱議

安徽84歲翁幫自己辦葬禮 躺棺材遊街 被問「開心嗎」

中國新聞組／北京6日電
張文明坐在自己買的棺材裡，村裡遛了一圈。（視頻截圖）
張文明坐在自己買的棺材裡，村裡遛了一圈。（視頻截圖）

安徽亳州一名84歲獨居老翁為自己辦了「生前葬禮」，他花5000多元人民幣訂做石頭棺材，坐在裡頭在村裡遛了一圈，招了招手，村民見狀都嚇了一跳，了解「真相」後又哈哈大笑，這一幕也紅到互聯網上。

新京報、九派新聞報導，84歲的張文明等了一個星期，終於收到他買的棺材。他瞅著這口花了自己5000塊錢的「房子」，裡面鋪著黃色的絨布，一開始只是想躺進去體驗體驗，結果在大家鼓動下，就在村裡遛了一圈。

穿著壽衣的張文明。（視頻截圖）
穿著壽衣的張文明。（視頻截圖）

張文明還買了壽衣，再請了吹嗩吶的，鄰居把他抬到棺材上面，用幾條布把固定好，擱街上遊了一圈。本村的和鄰村的村民，都趕來看了熱鬧。有人覺得稀奇：「我昨天還見張文明，咋能死了呢？」。

張文明覺得「威風」極了。在安徽亳州渦陽縣趙屯村，他跟著村子一塊兒「老掉」。5個兒女在外打工，平日，張文明獨居在大兒子的瓦房裡，一年到頭沒個說話的人，「孤獨」。他有一身毛病，去縣醫院看病，得央著鄰居騎三輪載他，但鄰居也六七十歲了，老人照顧更老的人，是沒了年輕人的村子摸索出的經驗。

張文明從壽衣店為自己的葬禮置辦的衣物。（取材自九派新聞）
張文明從壽衣店為自己的葬禮置辦的衣物。（取材自九派新聞）

舉行自己的葬禮，也是在設想自己該如何死亡。從前，張文明期盼自己能有一場熱鬧的葬禮、有一口好棺材、死後能有一塊墓碑。

如今，願望實現了三分之二。葬禮過後，張文明在外地打工的兒子和女兒都來了電話：「你辦葬禮高興嗎？」。「高興」，張文明說，「我從來都沒有這麼高興，連結婚都比不上」。

張文明說，自己親眼也體會到了葬禮，將來真的去世以後，想把辦葬禮的錢交給孩子，土葬刻一個碑就行了。

上一則

遭梁振英控誹謗 港理大前助理教授鍾劍華1.2萬美元和解

下一則

港新盤兩個月成交破2000宗 多去年首季逾倍

延伸閱讀

法國女教師遭學生刺死 親友以舞蹈道別 網友淚崩

法國女教師遭學生刺死 親友以舞蹈道別 網友淚崩
安徽中學採購疑虛報 插線板單價250元報3600

安徽中學採購疑虛報 插線板單價250元報3600
天普大學校警遭槍殺 校方募款45萬 允負擔葬禮及子女學費

天普大學校警遭槍殺 校方募款45萬 允負擔葬禮及子女學費

安徽同鄉會 載歌載舞慶春晚

安徽同鄉會 載歌載舞慶春晚

熱門新聞

(取自YouTube)

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

2023-03-03 08:00
香港名媛蔡天鳳身亡後，其龐大遺產頓成下一波處理焦點。（取材自臉書）

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

2023-02-27 11:56
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬。（取材自Instagram）

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

2023-03-01 03:15
香港名媛兼模特兒蔡天鳳。（取材自蔡天鳳Instagram）

蔡天鳳遭碎屍 命理師分析面相 曝注意她「名中有這字」

2023-02-28 00:01
蔡天鳳。圖／摘自IG

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

2023-03-03 10:47
香港西九龍總區刑事部警司鍾雅倫說明案情。美聯社

蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦

2023-02-26 12:02

超人氣

更多 >
67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標
間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬
Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了
杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬

杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬
中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力

中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力