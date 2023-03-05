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15歲川女錄取西安交大少年班 打算「8年本碩連讀」

中國新聞組／北京5日電
15歲初三女孩被西安交大少年班錄取。（取材自九派新聞）
15歲初三女孩被西安交大少年班錄取。（取材自九派新聞）

西安交通大學2023年少年班錄取結果發布，在全國2000餘人參考、錄取約200人的招生計畫中，廣元市初三女生楊琳琳脫穎而出，成為四川省僅有的兩位成功錄取學子之一。一考免三考，她將跳過中考、高考和研考，用接下來的8年時間本碩連讀，獲得碩士學位。

影音來源：YouTube

九派新聞引述廣元日報報導，今年15歲的楊琳琳，目前就讀於利州區萬達實驗學校2023屆19班。面對媒體鏡頭，楊琳琳自信從容，落落大方，思維清晰；她表示，對於中考並沒有特別的目標學校，「只要我考得好，應該會有學校來找我。」

楊琳琳介紹自己最擅長的科目是物理，平時不出意外都是100分，這次少年班考試的物理前面是競賽題，後面出了愛因斯坦的相對論，屬於「現學現考」。

據報導，成功考上西安交通大學少年班後，楊琳琳表示以後也不能因此就放鬆下來：「去了那邊之後，我才發現天地之大，人外有人山外有山，他們都很優秀；如果想過一個無悔的人生，就要在青春的年紀盡全力，不要給自己留下遺憾。」

楊琳琳認為自己的優秀一半源自學校和老師，另外一半源自母親對自己的支持。她的學習方法在於保持良好的心態，「緊張是人之常情，可以緊張但不能過度緊張。還有就是加油幹，不要想後果。」

報導指出，楊琳琳還表示，現在社會內捲嚴重，但希望家長能讓孩子們保持一顆童心，度過美好的童年。三百六十行，行行出狀元，不一定要在學習上死磕到底，其實可以發掘孩子更多的長處和閃光點。對於未來，楊琳琳最想成為一名白衣天使，懸壺濟世，救死扶傷。

招生 天使 高考

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