中國英語熟練度全球排名跌 兩會提案再催減教學比重

有分析指出，中國英語熟練度排名較前兩年滑落，和教育改革後英語教學時間減少、英語教學比重降低有關。圖為英語課堂示意圖。（取材自新民周刊）

兩會 開幕，英語教學比重問題又成為提案的熱門話題。人大代表、政協會員先後提出「將高考 外語科目分值降至100分」、「高考外語必考改選考，取消初高中英語主科地位」等建議，引發正反兩派論戰。有資深教師說，人大代表的意見還沒討論出結果，有很多學校校長已經嗅到這個氣息，開始大幅縮減英語課和英語老師，讓他對中國未來的英語教育 及競爭力感到憂心。

瑞典教育機構英孚（EF）曾發布2022年分析指出，中國英語熟練度得分為全球第62名，排名較前兩年滑落。有分析稱，這和教育改革後英語教學時間減少、英語教學比重降低有關。南華早報直指，這個現象的背景其實是民族主義浪潮持續高漲所致。

不過，相關調查似乎並沒有為中國的英語教學帶來警示，「減少英語教學及考試比重」的呼聲仍逐年高張，尤其在兩會期間，今年也不例外。

全國人大代表、四川省雅安市雨城區第二中學校長庹慶明提出「高考外語科目所佔分值過高，建議將分值降至100分」議案，理由是「外語對於很多人的實用價值有限；不利於城鄉教育公平」。全國政協委員陳偉志則建議將高考外語從必考改為選考，取消初高中英語主科地位，而將中考、高考英語命題側重在考查英語表達與溝通能力。

兩項建議來引網民支持與反對兩派論戰。支持者認為，從小學英語但多數人出社會後幾乎沒機會使用，這些浪費掉的學習時間不如分配給專業學習或是數理化，才能提升國家在科技領域的競爭力；反對者則主張，很多人不喜歡學英語，原因甚至包括「反美」等情結，但中國人不應該自廢武功，也不應該為了考試而學英語。

華商報大風新聞引述北師大心理學博士，中國礦大教授段鑫星表示，英文作為全球通用語，未來學習英語一定是有用的。解決教育的城鄉差距，需要一系列的政策框架整合考慮，而不是通過壓縮英語學習達成。

報導並引述一位資深教師說，他同意英語學習沒必要在初中和高中弄得那麼深、那麼難，要重在應用。「人大代表的意見反映民聲民意，據我了解，我們周圍的很多學校現在已經開始大幅裁減英語老師。有很多校長已經嗅到了這個氣息，開始大幅縮減英語課和英語老師」。