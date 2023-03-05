我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雖大雨綿綿 「解除乾旱」尚早 民眾仍須節約用水

星宇航空擴點美西 洛杉磯-台北4月底開航

中國英語熟練度全球排名跌 兩會提案再催減教學比重

中國新聞組／北京5日電
有分析指出，中國英語熟練度排名較前兩年滑落，和教育改革後英語教學時間減少、英語教學比重降低有關。圖為英語課堂示意圖。（取材自新民周刊）
有分析指出，中國英語熟練度排名較前兩年滑落，和教育改革後英語教學時間減少、英語教學比重降低有關。圖為英語課堂示意圖。（取材自新民周刊）

兩會開幕，英語教學比重問題又成為提案的熱門話題。人大代表、政協會員先後提出「將高考外語科目分值降至100分」、「高考外語必考改選考，取消初高中英語主科地位」等建議，引發正反兩派論戰。有資深教師說，人大代表的意見還沒討論出結果，有很多學校校長已經嗅到這個氣息，開始大幅縮減英語課和英語老師，讓他對中國未來的英語教育及競爭力感到憂心。

瑞典教育機構英孚（EF）曾發布2022年分析指出，中國英語熟練度得分為全球第62名，排名較前兩年滑落。有分析稱，這和教育改革後英語教學時間減少、英語教學比重降低有關。南華早報直指，這個現象的背景其實是民族主義浪潮持續高漲所致。

不過，相關調查似乎並沒有為中國的英語教學帶來警示，「減少英語教學及考試比重」的呼聲仍逐年高張，尤其在兩會期間，今年也不例外。

全國人大代表、四川省雅安市雨城區第二中學校長庹慶明提出「高考外語科目所佔分值過高，建議將分值降至100分」議案，理由是「外語對於很多人的實用價值有限；不利於城鄉教育公平」。全國政協委員陳偉志則建議將高考外語從必考改為選考，取消初高中英語主科地位，而將中考、高考英語命題側重在考查英語表達與溝通能力。

兩項建議來引網民支持與反對兩派論戰。支持者認為，從小學英語但多數人出社會後幾乎沒機會使用，這些浪費掉的學習時間不如分配給專業學習或是數理化，才能提升國家在科技領域的競爭力；反對者則主張，很多人不喜歡學英語，原因甚至包括「反美」等情結，但中國人不應該自廢武功，也不應該為了考試而學英語。

華商報大風新聞引述北師大心理學博士，中國礦大教授段鑫星表示，英文作為全球通用語，未來學習英語一定是有用的。解決教育的城鄉差距，需要一系列的政策框架整合考慮，而不是通過壓縮英語學習達成。

報導並引述一位資深教師說，他同意英語學習沒必要在初中和高中弄得那麼深、那麼難，要重在應用。「人大代表的意見反映民聲民意，據我了解，我們周圍的很多學校現在已經開始大幅裁減英語老師。有很多校長已經嗅到了這個氣息，開始大幅縮減英語課和英語老師」。

另中國社會科學院學部委員、第14屆全國人大代表陳眾議則表示，建議實行12年義務教育。陳眾議認為，大多數初中生尚未顯示出實際智商和情商水平，遑論職業興趣和人生規畫，中考「定終身」為時過早。實行12年義務教育不僅可以緩解小學和初中教學內卷問題，還可消釋「普職分流」政策帶來的衝擊。

英語教學比重問題又成為兩會提案的熱門話題。圖為英語課堂示意圖。(新華社資料照片)
英語教學比重問題又成為兩會提案的熱門話題。圖為英語課堂示意圖。(新華社資料照片)

教育 高考 兩會

上一則

美媒：兩會推黨政機構改革 助習近平集權

下一則

接棒栗戰書 趙樂際預料任人大委員長

延伸閱讀

新聞評論／日經汙衊國軍 綠委還連署提案補刀

新聞評論／日經汙衊國軍 綠委還連署提案補刀
拜登：支持華府自成一州 但反對刑法改革

拜登：支持華府自成一州 但反對刑法改革
佛州議員提案 部落格寫政客須登記 違者可罰2500元

佛州議員提案 部落格寫政客須登記 違者可罰2500元
公校普設性平廁所 最快2025上路

公校普設性平廁所 最快2025上路

熱門新聞

香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自蔡天鳳IG@xxabbyc

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

2023-02-25 11:26
(取自YouTube)

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

2023-03-03 08:00
香港名媛蔡天鳳身亡後，其龐大遺產頓成下一波處理焦點。（取材自臉書）

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

2023-02-27 11:56
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬。（取材自Instagram）

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

2023-03-01 03:15
28歲香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家人謀殺，涉嫌人已被拘留，圖為蔡天鳳（左）先前出席首映與甄子丹合照。（取材自Instagram）

港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史

2023-02-25 00:13
蔡天鳳慘遭殺害分屍，頭顱稍早尋獲。（取材自 IG）

身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整

2023-02-26 06:36

超人氣

更多 >
華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸
滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命

滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命
蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛
拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡
華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市

華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市