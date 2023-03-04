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女被炒索賠提N+1訴求 飆金句「普法」打臉HR

中國新聞組／北京4日電
女子被辭錄下與HR談話，金句頻出現場「普法」。（取材自瀟湘晨報）
女子被辭錄下與HR談話，金句頻出現場「普法」。（取材自瀟湘晨報）

近日，一則「女子試用期被辭退要求N+1賠償，現場給HR普法」的視頻火了。視頻中，女子錄下了與公司人資(HR)協商賠償的過程。女子全程不卑不亢、金句頻出，用紮實的法律知識爭取了最佳賠償方案，獲得大量網友的支持。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，視頻中，女子記錄自己試用期被辭退後，與公司協商賠償的過程。視頻簡介，「記錄人生第一次被裁員，從來都是聽說，也是頭一次輪到自己身上，而且還是在試用期，不過我不怕，應該拿起法律武器保護自己，身為打工人爭取自己的合法權益」。

視頻開頭，女子要求錄影，對方認為「不合適」，女子提出「這場談話是公開的」、「我錄像合理合法」才得以繼續。

協商過程中，女子提出「N+1」的訴求，並表示「試用期和正式員工享受同等待遇」。

女子被辭錄下與HR談話，金句頻出現場「普法」。（取材自瀟湘晨報）
女子被辭錄下與HR談話，金句頻出現場「普法」。（取材自瀟湘晨報）

公司表示「補償半個月」，女子不接受。公司稱，「試用期不符合錄用條件按要求不給補償」，女子回覆，「要給書面通知證明哪裡不符合條件」，訴求是「N+1」，要求一個月工資的賠償。

視頻發布後，引發大量網友熱議。有網友支持女子，「社會需要這種不妥協的人」、「你給很多人做了榜樣」，但也有網友認為，「試用期沒有N+1，HR沒問題」。

之後，女子最新視頻，稱經與公司多次溝通，雙方協商一致達到其想要的賠償金，她將於3月底拿到工資及賠償金。針對網友「試用期沒有N+1一說」疑問，她回應，「單位無故非法裁員時可以索要賠償」、「無需區分是否為試用期」。

女子發視頻更新與公司溝通進度。（取材自瀟湘晨報）
女子發視頻更新與公司溝通進度。（取材自瀟湘晨報）

女子的視頻被部分網友摘錄出不少金句，「社會現象不能代表法律規定」、「公司決策的問題憑什麼由勞動者買單」、「協商時合理索要一個月賠償還會被道德綁架」、「真心希望擁有同一種思維的人可以在同一家公司上班」等。

對此，北京市中聞（西安）律師事務所譚敏濤律師分析稱，該女子做足了功課，將「勞動合同法」的知識不僅學習而且融會貫通，在和單位溝通時才能應對自如。

譚敏濤表示，本事件之所以會引發關注，可能還因為一些勞動者在面對用人單位的強勢辭退以及不願補償時，多選擇忍氣吞聲，嫌麻煩，不願維護自己的合法權益，反倒看到一位女子在用法律維護自己的合法權益，為此感到震驚。

女子被辭錄下與HR談話，金句頻出現場「普法」。（取材自瀟湘晨報）
女子被辭錄下與HR談話，金句頻出現場「普法」。（取材自瀟湘晨報）

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