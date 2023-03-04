水電大省雲南再限電 多久沒時間表 其他省恐跟進

由於供電緊張，雲南對企業啟動限電減產措施。圖為示意圖。（路透）

豐富的水電資源，使得雲南憑藉低廉的用電成本，吸引一眾高耗電行業來此投產。然而近年來，受來水量減少影響，雲南地區限電消息不斷，影響以電解鋁為代表的行業產能釋放。2月下旬，水電大省雲南再傳限電，限多久還沒時間表，有企業產能壓縮40%，其他省份可能跟進。

證券時報報導，雲南再度傳出當地部分行業企業壓減用電負荷的消息，為了減少限電影 響，已有企業將年度檢修計畫提前。據了解，此次雲南限電仍受當地來水較少影響，也不排除其他地區跟隨限電的可能。

經歷過2021年的「能耗雙控」、2022年9月的兩輪限電之後，這次是雲南地區第三輪大規模限電。

「2022年9月以來限電不斷持續，第一輪限電壓減產能規模10%，第二輪達到20%，而這一次進一步壓縮運行產能，達到40%。」一家大型鋁企人士表示，公司在雲南的部分生產已依照當地要求關停，目前運行產能僅為總量的60%。

作為電解鋁的上游企業，河南 一碳素生產企業負責人也表示，上周有好幾家雲南客戶落地了限電要求。如果時間持續較長，肯定對公司陽極銷售有很大影響。「去年雲南、四川的限電潮，就使得下游電解鋁客戶產能縮減，碳素用量也顯著下降。現在本以為旺季臨近，市場需求將向好，誰知雲南限電又加碼。」他感慨。

因雲南限電而生產受到影響的不僅是電解鋁行業。光大期貨有色金屬分析師劉軼男表示，近期雲南已有多家精煉鋅冶煉工廠收到限電通知。雖然還是年初，但很多雲南鋅冶煉廠已計畫把年檢提前到3月份進行，以減少限電對全年產量影響。

據報導，2022年三季度後，雲南等多地陸續限電，對包括電解鋁在內的眾多行業產生顯著影響。2023年伊始，雲南限電再度加碼，主要原因還是來水不及預期所致。

「去年由於夏季高溫 ，全國用電量較高，多地水庫水位下降較快。此後水庫水位一直沒有得到很好的回補，幾大水庫水位目前都處於近六年最低水平。若枯水季延長，雲南水力發電量或將大幅減少。」劉軼男稱，去年西南地區就出現了普遍乾旱的情況，今年降雨量更是明顯低於往年。