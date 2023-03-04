13省份公布2022年人口數據 出生率全部下滑

中國人口負成長，淨增人口更創下1962年以來新低。圖為中國醫護照顧嬰兒。（中新社）

近期，各省份正陸續發布2022年的人口數據。目前已有13省份公布了2022年的人口數據。在13個省份中，有十個省份實現常住人口正增長，多省人口自然增長率是近幾十年來首次轉負。但值得注意的是，這13省份2022年人口出生率全部下滑。

第一財經報導，江蘇省統計局3日發布的「2022年江蘇省國民經濟和社會發展統計公報」顯示，2022年末全省常住人口8515萬人，比上年末增加10萬人，增長0.1%。全年人口出生率5.23‰，人口死亡率7.04‰，人口自然增長率-1.81‰。據此計算，2022年江蘇出生人口為44.51萬人，比上一年下降7.23%。

報導說，在第三經濟大省山東，山東省統計局3月2日發布的「2022年山東省國民經濟和社會發展統計公報」顯示，人口總量穩中略降。年末常住人口10162.79萬人。全年出生人口68.22萬人，出生率6.71‰；死亡人口77.67萬人，死亡率7.64‰；人口自然增長率-0.93‰。

截至目前，已有13個省份公布2022年的人口數據。在13個省份中，有十個省份實現常住人口正增長。浙江、安徽、江西、廣西、江蘇人口增量均達到或超過了10萬人。其中，浙江增加37萬人，在已公布的省份中增量位居第一。

相較於上一年，已公布數據的13個省份2022年人口出生率全部下滑，人口死亡率普遍略有上升。其中，江西、甘肅 、廣西、海南、貴州、河北出生率降幅均超過一個千分點。在出生率普遍下滑、死亡率上升的同時，有多個省份人口自然增長率近幾十年來首現負增長。其中，河南 人口自然增長率62年來（自1961年開始）首次出現負增長。山東、安徽和甘肅的人口自然增長率也是多年來首次轉負。