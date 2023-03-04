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婚育「全躺平」 中國青年：貧賤夫妻百事哀 結婚幹嘛

中國新聞組／北京4日電
中國結婚率、生育率持續下降。圖為一對情侶漫步在北京三里屯商圈。（新華社）
中國結婚率、生育率持續下降。圖為一對情侶漫步在北京三里屯商圈。（新華社）

現在不少中國青年婚育「全躺平」，有單身公務員認為，「貧賤夫妻百事哀」、「結婚幹嘛？」在北京，有一對愛情長跑了八年的情侶，分別是現年25歲、從事醫美行業的女方孫小姐，與在金融業上班、即將奔三的男方趙先生。雙方都是北京本地人，普遍來說比還未落戶的外地人口多了些婚育優勢，卻都還在思考著是否步入婚姻。

德國之聲報導，孫小姐說：「大家現在都想生女兒，比如在北京生兒子（就可能要為他置婚房），就意味著至少要掙1000萬元(人民幣，約144.7萬美元)…基本上，最差應該也會出個首付二、三百萬吧」。

但這並不是讓她不想生的主因。「反正我想到我下班以後，或者好不容易有個周末，還要帶孩子，孩子大些要管他學習，我真的巨恐懼」。

對於晚婚育，趙先生則認為，「思想開化了，結婚生子不能證明或代表什麼，是否正式結婚、是否離婚、是否有孩子等，不能代表幸福」。

他們的故事是中國青年婚育情況的一種縮影，既考量成本，也傳達出了婚育不再是人生必要的選項、有別於中國傳統如「傳宗接代」的聲音。而這正在改變著中國初婚、育的現實。

中國多地民政部門，在2月中旬公布了去年度的婚姻大數據，顯示各地初婚平均年齡近30歲，晚婚已然成為中國普遍趨勢。為了應對，中國政府也已經出台了許多相關鼓勵婚育的政策，像是四川為了保證未婚先孕人群的權益，當地生育登記取消結婚限制。

另一項中國政策帶來的影響，是結婚年齡。1980年中國為了推行計畫生育，將法定最低結婚年齡推遲到男生22歲、女生20歲，鼓勵晚婚（男 25 歲、女 23 歲）晚育，而鑑於目前世界各國的法定結婚年齡普遍在16-18歲，符合生物學時序，易富賢認為「中國也應該與國際接軌」。

在北京，30歲的單身公務員老王（化名）表示，房價高是普遍性的問題，婚後生孩子的各項成本很高，「娶個老婆，吃喝玩樂都不痛快，我結這婚幹嘛？耽誤人家嗎？一個人樂呵樂呵得了」。他還提到了「貧賤夫妻百事哀」。

新加坡國立大學家庭與人口研究中心主任Bussarawan （Puk） Teerawichitchainan說：「中國能考慮的有項政策是，為年輕夫婦提供某種形式的住房補助或鼓勵措施。沒有沉重的住房成本負擔，這也許可以幫助他們考慮真的早點組建家庭」。

北京 新加坡 計畫生育

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