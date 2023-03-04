彩禮超過8萬、婚車多於6輛 江西小縣號召舉報 網批這一句
中國近年推動整治傳統婚俗中的「高彩禮」現象。江西贛州大餘縣日前發公告號召舉報「超標」彩禮，符合農村婚嫁彩禮超過8萬元人民幣（約1.1萬美元），婚車超過六輛等條件就能舉報。公告發布後挨批「多管閒事」，目前公告已刪除。有學者稱，適度彩禮是必要的，況且農村男青年不婚主因並非彩禮，而是農村資源落後給結婚帶來的巨大經濟壓力。
極目新聞報導，據江西贛州大餘縣近日發布關於農村婚嫁彩禮的舉報公告，江西省民政廳等14部門要求在全縣深入開展農村婚嫁彩禮專項治理工作，大餘縣特發舉報公告，舉報範圍是，農村婚嫁彩禮超過8萬元，婚車超過六輛，婚宴超過15桌，每桌超過800元。並公布了舉報渠道、受理單位。
這則公告被發至網路上後引發關注。網上大都是批評的聲音，「根據哪條法律？」、「管家暴要像管彩禮這樣盡心盡力就好了」、「彩禮是某些男性最後一個娶老婆的機會，現在徹底沒了」、「江西的性別比感覺會因此進一步失衡，對某些人來說，生女兒唯一的好處都沒有了，盡吃虧，還生她幹嘛」、「不結婚，不就都解決了嘛」、「笑死我了，這個也管？」
大餘縣民政局工作人員回應表示，發布公告是想倡導移風易俗，反對高價彩禮，主要針對農村地區，減輕農民負擔。標準是按人均可支配收入的三倍制定，超過太多就是高價。並稱該公告主要是針對公職人員。舉報後不設懲罰措施，以勸解做思想工作為主。
不過網上批評聲浪仍未歇。不久，發布公告的「大餘宣傳」公眾號已刪除此條公告消息。贛州市12345市民服務熱線工作人員稱，舉報公告已刪除，以後也不會再發布。
據報導，大餘縣內良鄉一村民說，當地年輕人結婚的彩禮一般在十幾萬元，也有達到20萬元的。婚車一般在六至九輛。當地婚宴的規格如果不含酒水價格在500元到600元之間。大餘縣浮江鄉一村民介紹，當地單純婚宴的價格多在800元到900元之間，彩禮多聽說的是十幾萬元的。
九派新聞引述福建福州大學社會學系教授甘滿堂表示，「彩禮」問題並不是導致農村男青年「結不起婚」的主要原因，更深層次的原因在於，農村教育等資源的落後，倒逼農村適婚男青年不得不在縣城買房，從而為結婚帶來了巨大的經濟壓力。推行完全的「零彩禮」不僅不符合傳統婚俗文化，其可行性仍有待考慮，「我們在遏制高價彩禮時，不能走向另外一個極端，適度的彩禮也是必要的」。
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