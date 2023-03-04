兩會代表催生倡議免學費 挨轟「想盡辦法騙生娃」

中國出生率低，全國政協與人大代表紛紛提出免學費建議來挽救。圖為北京天安門廣場前，一名婦女為嬰兒拍照。(Getty Images)

中國人口負成長，淨增人口更創下1962年以來新低，人口第一大國地位不保即將拱手讓給印度。全國政協與人大代表紛紛提出免學費建議以挽救出生率，卻被批畫錯重點及搞不清楚狀況。

綜合極目新聞等媒體報導，據2013年中國公布的第8屆作家富豪榜子榜「編劇作家富豪榜」，入榜的人大代表趙冬苓高居第五，可說是中國藝文界的聞人。

針對當前中國的人口危機，趙冬苓在兩會 即將揭幕前表示，為降低育兒成本，建議對2024年以後出生的孩子免除學費、課本費，直至大學階段。

據報導，趙冬苓指出，當前中國快步進入老齡化、少子化階段，2022年中國人口開始負增長，總和生育率跌破1.1，這將嚴重將影響中國經濟社會長遠發展。「生育政策調整是最根本、最重要的供給側結構性改革，全面放開並鼓勵生育刻不容緩，加快構建生育支持體系大勢所趨，應盡快全面放開生育，讓生育權重新回歸家庭。」

政協委員、四川大學華西醫院教授甘華田則主張，向生育二孩、三孩的家庭發教育 補貼，並且第三孩可享從幼兒園到高中的免費教育。

報導指出，全國政協委員、月星集團董事局主席丁佐宏擬提交「關於鼓勵年輕人生孩子的建議」，國家層面要提供政策支撐保障，制定完善更多可操作的實施細則。比如，加大對幼兒園的建設力度，對0-5周歲學前家庭發放育兒補貼，對二胎、三胎家庭實行一次性生育獎勵，為多子女家庭第二胎及以上的孩子提供教育補貼，對第三胎小孩的學前教育、義務教育和大學教育實行全免費政策。此外，加大對二胎三胎家庭父母雙方的個稅抵扣力度，減輕「養娃」家庭的負擔。

但是網友對代表們的好意不埋單，「那之前生的怎麼辦？這個不公平啊！」、「要免大家一起免」、「即便是免除孩子的學費，該不生還是不生」、「想盡辦法騙你生娃，本質問題視而不見！」

更有網友表示，「大家真的是因為交不起學費嗎？光在表面上做文章，這是解決不了問題的」、「反正房價永遠堅挺」、「想要支持生育，現有孩子的教育醫療問題得先解決了，才有精力再生，學費只是一方面，不是最大的問題。」

網易發布北京 自媒體人「海盜長」的文章指出，隨著兩會的臨近，生育問題再次成為代表們的熱議話題，也是他們提案的重要內容。

文章指出，但看了這些建議，覺得意義不大，終究還是一陣風，因無論是鼓勵二胎、三胎，還是免學費，這都不是解決大家「怕生」的關鍵，並說「一個房子可以掏空六個錢包。你以為這只是學費的問題嗎？」