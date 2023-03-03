石家莊「單車墳場」 10萬輛多很新…網友：太浪費

石家莊驚現單車墳場，密密麻麻約十萬輛，網友稱太浪費。（取材自搜狐網）

河北石家莊驚現「單車墳場」，現場堆滿密密麻麻廢棄的單車、電單車，估計有10萬輛，大部分「都很新」，令人惋惜。事件引起網民驚訝，許多人直批「浪費」。

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山海視頻報導，日前接獲石家莊本地博主爆料，指近郊一處再現規模龐大的單車墳場，據悉現場逾萬輛單車，密密麻麻，整齊排列在一起，閒置浪費，大部分很新。據視頻博主稱，高價競拍中「出局」企業所運營的單車被閒置到扣車場之後，形成了巨大資源浪費。

報導稱，運營方曾想把這些車放在別的城市，但每個城市管理標準不同，這些符合石家莊要求的單車別的城市不讓進，大批新車幾乎成廢鐵。據悉，經過285輪激烈競價，4家企業2022年5月以1.89億天價競得石家莊10萬輛共享單車3年特許經營權。企業為了對沖高額拍賣 款出現了大量超額投放、倒賣配額、悄然漲價現象。

對於一些地方對共享單車設置准入限制，搞「特許經營拍賣」，實行「價高者得」，導致市場機制失靈的行為，國家發改委去年11月即通報過多起案例，要求各地區、各部門對照通報所列案例全面自查自糾。由此可見，導致這一巨大浪費的行業管理行為，難言合理合法。

一旦共享單車企業在一座城市形成「一家獨大」，就會限制市民選擇出行方式的自主權，更會損害市場競爭和消費者的正當權益。在缺乏約束的情況下，共享單車企業的「野蠻生長」又有可能帶來押金去向不明、信息安全得不到保障、公共資源流失等一系列社會治理難題。