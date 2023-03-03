椰樹集團年薪16萬招聘本科生 網疑在畫餅

海南椰樹集團1日發布「培養正副總經理」招聘啟事。(取材自極目新聞)

有車、有房、高薪有前途是所有打工人的夢想，海南椰樹集團1日發布「培養正副總經理」招聘啟事，稱本科第一年年薪16.8萬(約2.4萬美元)、研究生25.2萬(約3.6萬美元)、博士生33.6萬(約4.8萬美元)。高額的薪資讓網民心動不已，但集團方也說，上述年薪需達到相應考核標準。學員成功入學後，公司還會配宿舍和新能源小車。

極目新聞報導，海南椰樹集團發布「培養正副總經理學校再招生 」招聘啟事，學員入學免學費，上學第一年，博士生年薪33.6萬，月薪2.8萬；碩士生年薪25.2萬，月薪2.1萬；本科生年薪16.8萬，月薪1.4萬。上學到第九年，博士生年薪108.69萬，月薪2.8萬；碩士生年薪25.2萬，月薪2.1萬；本科生年薪16.8萬，月薪1.4萬。

上述招生信息備註寫道，年薪兌現按企業考核方案為準，招生對象為大學本科及以上學歷，年齡在28歲及以下人員。同等條件下，985大學畢業的博士生、碩士生優先錄取。

負責此次招生工作的人員2日指出，「此次共招50人，培養正副總經理」，要拿到上述年薪需達到相應考核標準。他們所說的學校招生，並非讓學員坐在教室裡上課純學習，而是在工作實踐中進行學習。雖然要求招生對象年齡在28歲以下，但如果遇到特別優秀的人員，也可以適當放寬年齡限制。

工作人員還表示，入學就有車有房指的是，公司會給成功入學的學員配備宿舍房和新能源小車，但都只有使用權。目前，正副總經理學校已經是第五期招生，此前四期以及這一次招生都吸引了很多人報名。但因為招生是雙向選擇，而且他們也有很嚴格的篩選機制，因此最後能達到要求被錄用的人員實際上並不多。

報導指出，椰樹集團此前在營銷上屢屢出現吸引眼球的操作，尤其「從小喝到大」的椰汁美女廣告更是令民眾印象深刻。網友紛紛表示此次招聘啟事「有點兒意思」，但也有人質疑「不會月月都扣績效吧」、「感覺是在畫餅」。