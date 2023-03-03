防「按鍵」傷人 人代催生「反網暴法」抓鍵盤俠

中國網民規模已達10.51億，網暴事件頻傳。(取材自經濟觀察網)

儘管網信辦等部門宣稱已加強力度治理網路暴力現象，但「按鍵傷人」事件仍頻繁出現且影響惡劣，不僅形成組織產業化、專業分工化的態勢，甚至造成當事人死傷。兩會召開在即，全國人大代表李東生提案，建議政府相關部門盡快出台「反網路暴力法」，建立網路暴力黑名單機制與監察執法體系，遏制網暴現象。

經濟觀察網報導，全國人大代表，TCL創始人、董事長李東生今年為全國兩會 帶來了四份建議，其中一份建議有關盡快出台「反網路暴力法」。這是李東生連續第三年在全國兩會上提出有關網路暴力治理的建議。

據統計，截至2022年6月，中國網民規模為10.51億，防範和整治網暴現象顯得重要和迫切。李東生表示，近年來，反網路暴力治理工作已取得一定成效，但惡性網暴事件仍時有發生，網路暴力治理工作仍任重道遠。

今年2月，未滿24歲並染了粉紅色頭髮的大學生鄭靈華因不堪網暴罹患抑鬱症，於1月23日自殺身亡。同在今年2月，開拖拉機到到西藏自駕旅行的山東網紅「管管」也因不堪忍受網暴而喝農藥自盡。此前，2022年，尋親少年劉學州也因網暴自殺，讓人扼腕。

有學者指出，在網路空間中，匿名性和虛擬性一定程度上會降低發言者、傳播者的責任心、審慎性，滋生網暴隱患。不容樂觀的是，某些網暴事件出現組織產業化、專業分工化的態勢，網路水軍、黑公關、飯圈「撕逼」等情況顯示網暴背後也存在利益驅動的有意為之。打擊網路暴力，一定程度上也是遏制網路黑色產業的蔓延。

李東生揩出，當前在法律層面上還缺乏反網路暴力的專項法律條款，這導致在實際訴訟過程中，法官裁判規則無法統一，自由裁量權較大。此外，治理網路暴力還存在違法行為和主體認定難、違法證據取證難、治理周期長的問題。他提出三點建議：盡快出台「反網路暴力法」，構建網暴技術識別模型，解決網路暴力取證難問題；建立網路暴力黑名單機制與監察執法體系。