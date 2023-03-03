咬牙切齒惹到誰？網暴「誓師女孩」 逾2百帳號被封禁

湖南桑植縣某中學舉行高考衝刺百日誓師大會，一名高三學生代表激情澎湃的發言燃爆全場。但有網友的關注點卻走偏，全程都盯著她的表情，有人說她咬牙切齒的樣子難看，一些評論格外刺耳。（視頻截圖）

湖南桑植縣某中學日前舉行高考 衝刺百日誓師大會，一名高三學生激情澎湃的發言卻因為網民一句「你咬牙切齒的樣子真的很難看」引發多日的網暴。目前學校及時對孩子進行心理輔導，微博 、抖音 平台也對2百多個發布惡意調侃、人身攻擊未成年人言論的帳號禁言、封禁。

來源：YouTube

紅星新聞報導，在桑植一中的春季開學典禮暨高考衝刺誓師大會上，一名高三學生代表發表熱情演說表達出要戰勝高考的信念。她贏得了台下學生的陣陣掌聲，但視頻上網後卻引來網暴者對學生外貌儀態的批評。

有人說她「咬牙切齒難看」、「她是讀書讀魔怔了」、「有點像被洗腦了」，更有人說直批「最看不慣打雞血的卷王了」，留言區有數百條批判言論。

視頻在網絡發酵後，學校第一時間聯繫孩子家長，並對孩子及時進行了心理輔導。這位負責人表示，發言的女生是文科生，在學校表現優異，性格開朗。網暴對她的情緒有所影響，但目前心態已經穩定。此外，當地網信和公安部門也已介入調查此事。