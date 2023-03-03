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「飛機在準備中」 大熊貓丫丫與樂樂遺體將同返中國

中國新聞組／北京3日電
中國動物園協會稱旅美熊貓丫丫將與樂樂的遺體一起回中國。(取材自微博)
中國動物園協會稱旅美熊貓丫丫將與樂樂的遺體一起回中國。(取材自微博)

近日，旅日大熊貓陸續回中國引發民眾對旅外「國寶」的關注。健康狀況欠佳的旅美大熊貓丫丫在多方聲援下，也傳出將提前回中國的消息。中國動物園協會表示「飛機已在準備中」，現階段計畫將丫丫與樂樂遺體一起乘機返回中國，只等國外手續完成後，就能確定最終回中國時間。

北晚在線報導，丫丫歸屬於北京動物園，園方工作人員表示，目前，中方已經發放了進口許可證、檢疫許可，確定了檢疫場所，並做好了相關準備工作。

為迎接丫丫回家，北京動物園已經做好充足準備工作，其中包括配備了經驗豐富的飼養員，並為丫丫提前準備食物。針對丫丫皮膚病等其他所需要的治療，也在動物園的準備範圍之內。

此外，丫丫回國後將進行檢疫隔離。工作人員稱在隔離期結束後，丫丫會回到北京動物園休養。而過世的大熊貓樂樂屬於上海動物園，關於樂樂的遺體處理，後續則由上海動物園來確定。

目前計畫是樂樂和丫丫一起乘機返回中國，飛機已在準備中。工作人員介紹稱，丫丫回國的國內手續已經完成，等國外手續完成後，就能確定最終回國時間。另外，日前也有媒體報導丫丫或於4月7日合同到期時回國。

報導指出，丫丫和樂樂於2003年來到美國田納西州孟菲斯動物園，計畫於今年4月返回中國。但在歸國前夕，24歲的樂樂不幸去世。22歲的丫丫則被發現體型消瘦、身上患有皮膚病。有動物保護組織曾指控園方虐待兩隻大熊貓。專家組評估認為，目前丫丫除皮膚病導致的毛髮脫落外，食慾良好，糞便性狀正常，體重穩定。專家組還就丫丫的被毛異常情況與園方進行了討論，並就丫丫的飼養和護理向美方提出了建議和要求。

動物園 北京 田納西州

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