兒籃球班瀕倒閉 父掏千萬買下 「盼兒有熟悉隊友」

工作人員正在為復課進行準備工作。（取材自上游新聞）

重慶一家籃球培訓機構運營不善面臨破產 ，3000多名學員無課可上，學費無法退還，學員家長得知消息後準備維權；次日一位學員家長找到該機構，表示願意出資人民幣1000萬（約145萬美元）接手，無償履行之前的課程，並保留了原團隊，此舉讓一眾網友直呼「豪橫」。

據上游新聞報導，家住渝北區的周女士突然得知兒子參加籃球培訓機構強勝體育因資金鍊斷裂關門了，而她已交了上萬元學費，課都還沒上幾節。她原以為學費大概率打水漂了，沒想到隔了數日機構通知她能繼續上課了。而小孩的教練告訴她說，是一名學生的家長以興悅體育公司身分接手了。

每日經濟新聞報導，強勝體育工作人員說，「據我了解，是一位叫任興中的學員家長找到強勝體育法人代表廖先廣說願意接手。聽說這次接手是家長自掏腰包1000萬。」一位興悅體育公司工作人員也表示確有其事。

據企查查顯示，重慶確有一家名為「興悅強盛體育發展有限公司」，法定代表人為任興中。

任興中表示，原本從事地產行業，這是首次接觸體育行業。「我小孩今年12歲，原本在強勝報了精英班培訓課，沒想到突然說經營不善上不了課。」對於為何選擇接盤，任興中表示，「我也是籃球愛好者，兒子也喜歡打籃球。他在這裡訓練了一段時間，和教練同學都有了感情。我希望兒子和熟悉的教練、隊友一起繼續打球，一起成長。」