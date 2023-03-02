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上海招聘會均薪5500元？211文科碩士吐槽惹爭議

中國新聞組／北京2日電
211文科碩士吐槽「招聘會均薪5500元」。（視頻截圖）
211文科碩士吐槽「招聘會均薪5500元」。（視頻截圖）

上海舉行面對高校畢業生的線下招聘會，號稱職缺平均薪資5500元（人民幣，下同，約797美元），但有博主參加完招聘會後說，「自己是211大學文科碩士，今年6月將畢業，現場文科崗位少，給的薪資不符合預期，當天準備了5份簡歷，最後一份都沒發出去」，引發網友熱議。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，有網友認為博主眼高手低，也有網友為他加油打氣。有人留言，「有學歷，不代表是人才吧」，也有網友稱，「首先這是上海，碩士5500元？」

據統計，2023屆高校畢業生總規模預計達1158萬人，總量再創新高，就業壓力只增不減。春招啟動，「薪資高低、待遇多少」成為不少高校畢業生議論乃至權衡、糾結的話題。

這場「2023年上海市春季促進就業專項行動大型招聘會暨長三角地區高校畢業生擇業對接會」在上海世貿商城舉行，現場總計提供招聘崗位超過2.5萬個，其中提供面向高校畢業生的「雛鷹起飛」崗位超過1.5萬個，月薪過萬崗位超過3200個。

中國青年報曾做過問卷調查，超過20%的大學生認為自己畢業後月薪可以過萬。然而，現實與理想之間存在比較大的差距。

根據58同城、趕集直招調查顯示，全國招聘需求量排名前25的城市中，招聘企業平均月薪為8203.56元，與去年持平；上海平均月薪最高，達到10605元；深圳為9903元、廣州為9266元。

即便一些普遍認為的「高薪行業」，應屆畢業生也很難做到「一步破萬」。2021屆本科生從業平均收入較高的行業，包括信息傳輸、軟件和信息技術服務業，運輸業，金融業，平均月薪均在6000~7000元。畢業三年後，畢業生平均薪資破萬的行業是信息傳輸、軟件和信息技術服務業，為1萬691元。

211文科碩士吐槽「招聘會均薪5500元」。（取材自每日經濟新聞）
211文科碩士吐槽「招聘會均薪5500元」。（取材自每日經濟新聞）
211文科碩士吐槽「招聘會均薪5500元」。（取材自澎湃新聞）
211文科碩士吐槽「招聘會均薪5500元」。（取材自澎湃新聞）

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