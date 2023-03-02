渤海發現億噸級大油田 能供1萬輛車跑30年

中國海油在渤海南部發現國內最大的變質岩潛山油田——渤中26-6億噸級油田。（取材自人民日報）

中國海油1日宣布於渤海再次發現億噸級油田，可開採原油超過2000萬噸，可供萬輛小型汽車 行駛30年。這是中國第一大原油生產基地連續三年獲得的億噸級大發現。

科技日報報導，「渤中26-6油田」為中國境內最大的變質岩潛山油田，距離天津市約170公里，平均水深22.1公尺。發現井「渤中26-6-2」井鑽遇油氣層累計超過320公尺，完鑽井深4480公尺，測試平均日產油可超270噸，平均日產氣超32萬立方公尺。提煉成汽油後可供1萬輛小汽車正常行駛30年左右，同時可開採天然氣 超90億立方米，能夠滿足天津市常住人口使用近15年。

中國海油在渤海南部發現國內最大的變質岩潛山油田——渤中26-6億噸級油田。（取材自人民日報）

中國海油勘探副總師徐長貴指出，「渤中26-6油田」是渤海南部繼墾利6-1、墾利10-2後，發現的第三個億噸級油田，也是中國最大的變質岩潛山油田。該發現展示了渤海隱蔽型潛山油氣藏勘探的廣闊前景，對類似盆地的勘探具有重要的指導意義。

中國海油天津分公司總地質師周家雄表示，「渤中26-6油田」所在的潛山形成於32億年前，儲層主要的岩石組成類型是變質岩，自上世紀70年代末，歷經多輪勘探，效果均不理想。

中國海油在渤海南部發現國內最大的變質岩潛山油田——渤中26-6億噸級油田。（取材自人民日報）

在2018年以來，部署了10多口深層探井，深入研究斷裂對潛山分割性的影響，創新提出斷裂對潛山儲層具有封閉能力的理論認識，打破了「潛山高部見水，水下無法找油」的傳統認識，成功發現了「渤中26-6油田」。